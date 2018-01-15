奢侈股貴州茅台首度市值破兆人民幣 券商泡沫論聲音漸起

新浪財經今 (15) 日報導，貴州茅台 (600519-CN) 開盤漲 1%，早盤高點來到 797.75 元人民幣，股指再創歷史新高，市值突破兆人民幣，成為 A 股第一個市值突破兆的消費股，然股價隨後回落。

貴州茅台今日股價。(截圖自 Google)

對於後兆元人民幣市值的貴州茅台，綜合證券時報、證券日報今 (15) 日報導，部分基金經理認為貴州茅台估值已經不低了，現在進場風險較大。而看好的基金經理認為， 其稀缺屬性和投資者的投機需求將會助推股價繼續上，貴州茅台還能再漲 2 年 - 3 年。

消息面：

在去年末，貴州茅台公布 2017 年預計實現營收 600 億人民幣以上，年增 50% 左右，凈利潤年增 58% 左右，引領白酒行業的覆蘇速度。在 1 月 8 日晚間，貴州茅台公布普通飛天茅台酒「必須 1499 元 (人民幣)」的終端銷售指導價格紅線，比去年茅台集團所設定的 1299 元人民幣價格紅線，上浮了近 15.4%。這是去年末貴州茅台宣布茅台酒出廠價平均提高 18% 左右後的配套 「 穩價 」 動作。公司還同時透露，計劃在春節前增加市場投放量。

但斌：700 元茅台是菩薩送錢？ 「 茅台其實並不貴 」

東方港灣資產董事長但斌在深圳金斧子，主題為價值投資的時代機遇的第二屆私募大會活動上稱，茅台是菩薩給大家送錢來的。

貴州茅台的企業特徵比世界上最大的菸草公司的菲利普莫里斯國際還好，該公司旗下最為著名的品牌為寶路香菸，而後者 200 多年了還能創新高。很少有企業能夠長期提價。

茅台 1951 年一瓶酒 1.28 元人民幣的出廠價，今年剛提價提到 969 元人民幣，在計劃經濟時代，它的提價每年增長 5.6%，在市場經濟情況下，在這次沒有提價前是每年 14.5% 的增長。

茅台如果像 菲利普莫里斯 一樣提價 200 年甚至 1000 年，只要中國的白酒文化不變，茅台的價值不可想象。假如一個企業的存續周期是 200 年或者 1000 年，如果產品的溢價是 10% 的 200 次方或 1000 次方，這個企業能提這麽多次價格，是非常值錢的。

機構觀點：

券商目標價繼續看漲

招商證券研究認為，隨著旺季公司加大發貨，以及經銷商線上銷售的嚴格要求，茅台酒的批價有望保持穩定，價格風險被降低至最小水平，更利好公司和行業長遠發展案，同時也減小渠道囤貨壓力。

貴州茅台股價一路高歌猛進的同時，券商持續調高茅台目標價。據數據統計，目前可見研報的目標價最高為 873 元人民幣，為天風證券分析師劉鵬研報中提出；其次為 870 元 人民幣 ，為招商證券分析師楊勇勝提出；12 月 29 日隱去研究機構和研究員名字的一份研報，目標價顯示達 925 元 人民幣 ，高於此前安信證券給出的目標價 900 元 人民幣 。

機構先行獲利了結

2016 年末、2017 年一季度、二季度和三季度，機構持股占其流通 A 股的比例依次是 80.19%、78.56%、79.36%、78.27%。

三季度證金公司減持 514 萬股，另外減持的機構還包括奧本海默基金公司、匯添富均衡增長混合型證券投資基金、新加坡政府投資有限公司等，分別減持 126 萬股、39 萬股和 27 萬股。

按照 480 元 人民幣 的成交均價測算，上述機構減持分別獲利 4.67 億 人民幣 、6 億 人民幣 、1.87 億 人民幣 和 1.29 億 人民幣 。