外管局：「中國考慮減緩或暫停增持美債」可能是假消息

摘要：外管局稱，該消息有可能引用了錯誤的資訊來源，也有可能是一條假消息。外儲對美債的投資時市場行為。無論是對外儲自身還是對所參與的市場而言，中國外儲經營管理部門都是負責任的投資者。

外管局今日稱，關於中國考慮減緩或暫停增持美債的媒體報導「有可能引用了錯誤的資訊來源，也有可能是一條假消息」。

外管局表示，與其它投資一樣，外匯存底對美國公債的投資是市場行為，根據市場狀況和投資需要進行專業化管理。無論是對外匯存底自身還是對所參與的市場而言，中國外匯存底經營管理部門都是負責任的投資者。

（來源：外匯管理局官網）

消息公布前後，美國 10 年期公債殖利率短線走低，現報 2.538%。美元指數短線走高，現報 92.38。

昨日，彭博援引知情人士稱，中國部分高層官員在對外匯存底投資評估後，建議減緩或暫停增持美國公債，認為美國公債吸引力減弱。

消息傳出後，美元、美債一度遭到猛烈拋售，10 年期美債殖利率日一度飆漲至約 2.6%，創下十個月新高，但拋售並沒有持續，隨後在美國財政部公債拍賣火熱需求的影響下，美債殖利率有所回落。

中國目前持有 1.2 兆美元美債，僅次於聯準會 2.4 兆美元的持有量。有擔憂的聲音認為，中國如果劇烈改變持有策略將衝擊全球資本市場，危及目前處於協同復甦的全球經濟，並且損害到自己作為美債最大海外債權國的利益。

Zerohedge 援引花旗策略師 Steve Englander 觀點稱，如果中國採取行動，可能會導致人們開始質疑當前牛市的可持續性。中國未來或將面臨其他國家對此舉導致他們貨幣升值、債券殖利率走高，股市下跌的質問。

『新聞來源／華爾街見聞』