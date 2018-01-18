台積電法說前多頭卡位 股價、市值再寫新高

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今(18)日即將召開法說會，市場高度聚焦景氣動向與今年展望，法說會前台積電美國存託憑證 (ADR) 股價率先衝高，激勵台積電今日股價表現，盤中緩步向上走高，一度衝上 247.5 元，再寫歷史新高，市值也達 6.42 兆元，同創新猷。

台積電今日下午將召開法說會，並公告去年財報，同時也將透露第 1 季營運展望與景氣動向，法人多預期，台積電第 1 季由於蘋果手機晶片出貨進入淡季，營收表現將受影響，不過所幸比特幣等虛擬貨幣需求支撐，淡季營運表現將不淡，預期營收將較第 4 季下滑 4-6%。

就全年而言，台積電董事長張忠謀已多次重申，未來幾年營收以美元計算，每年都可有 5-10% 成長率，今年除手機相關晶片帶動，7 奈米也開始量產，包含人工智慧、資料中心還有車用電子等應用，都帶動營收成長。

另外台積電今年也受惠比特幣需求帶動，上半年營運可望淡季不淡，市場預估，台積電去年營收為 9774 億元，今年將可挑戰兆元大關。

台積電昨日 ADR 股價表現強勁，終場收在 43.13 美元，上漲 2.13%，再度改寫歷史新高價位，激勵台積電股價表現同步強勢，早盤一度衝上 247.5 元，再度改寫歷史新高，同創歷史新高。

台積電今日市值也再寫新猷，衝上 6.42 兆元，創下歷史新高紀錄，也改寫台灣上市櫃公司單一市值最高紀錄。

若投資人看好台積電後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內外 15% 的標的，例如：台積電兆豐 75 購 04(065948-TW)、台積電國票 75 購 01(068491-TW) 與台積電玉山 75 購 01(068388-TW)。