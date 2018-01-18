比特幣暴跌 炒家轉向投奔實體黃金

比特幣價格經歷一個月以來的雲霄飛車波動後，一項新的形態已然出現：投資人從虛擬黃金獲利了結後，馬上購入實體黃金。

比特幣價格趨勢圖 / 圖：Bitcoin

歐洲最大貴金屬公司子公司，實體黃金交易商 Sharps Pixley 總監 Daniel Marburger 表示，德國實體金幣交易商 CoinInvest 去年的黃金買賣量翻了 5 倍，「昨天電話及電子郵件不斷，都是客戶詢問如何將加密貨幣轉成黃金」。Marburger 表示，週二 (16 日) 當比特幣跌了 23% 時，當天販售了 30 公斤的黃金，市價大約 120 萬美元。

近期加密貨幣的價格波動，也使市場開始自我懷疑：虛擬資產的儲值能力範圍落在哪兒？虛擬黃金轉換至實體黃金可能洩漏了部份答案。

虛擬黃金（藍）與實體黃金（白）的交叉線 / 圖：彭博

金飾品店 Degussa Goldhandel GmbH 店員 Ross Norman 提道，近幾個星期來業績大幅成長，年輕的客戶會提著電腦用加密貨幣購買實體黃金。

Degussa Goldhandel 公司宣佈不交易比特幣，而是藉由中間商做交易後由現金換黃金。

Norman 說道，「比特幣猶如熱鍋裡的龍蝦，進去容易出來難。而黃金 (實體) 則有著 4000 多年的歷史共投資人保存價值」。

然而，Marburger 認為比特幣與實體黃金還是有相似之處，「供應量有限、交易便利、分散式儲存、無須密碼、低波動 (比特幣近期波動大)、可實質的把資產握在手裡」。