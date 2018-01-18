春節及期貨結算雙重因素 比特幣走勢直下直上 波動逾2成

截至台北時間周四凌晨 1:00 之前，比特幣領軍的加密貨幣圈出現了連兩日雙位數的下挫，比特幣也跌至 9200 美元附近。這一波下挫即快又猛，兩天內多數貨幣都跌掉近 3 分之 1 的市值。

投資加密貨幣的老手認為，這種情況不足為奇，過去也曾出現過。除了多國監管的因素之外，中國春節將至，也可能是近來比特幣暴跌的因素。這種另類的「1 月行情」，過去 3 年都出現過。

不過 1:00 之後，比特幣價格出現大逆轉，不到半天的時間中，比特幣價格又升至 11500 美元上方，反彈約 25% 的漲幅。

逢春節比特幣易下跌 (圖表取自彭博)

據《彭博》報導，紐約交易社群平台 SprinkleBit 的 CEO Alexander Wallin 認為，這波的下跌和亞洲將過春節有密切關係，一些投資人要安排旅遊及買禮物，因此把手上的加密貨幣轉為法幣。

BitBull Capital 加密貨幣經理人 Joe DiPasquale 有類似看法，表示去年年初，比特幣也有過類似下跌。

DiPasquale 指出，去年 1 月比特幣一度由 1162 美元高點，跌至 752 美元左右，直到 2 月中才重回先前高點，期間市值一度縮水 140 億美元。

但是和往年相較，今年還有個新的變數，就是比特幣期貨的推出。芝加哥商品交易所集團（CME Group，簡稱芝商所）和芝加哥期權交易所全球市場 (Cboe Global Markets)，最新的 1 月期貨在美東時間周三到期。在周二，交易所共交易了約 3.25 億美元的比特幣期貨，相當於近 3 萬個比特幣。

一些交易商對期貨的影響性依然質疑，DV Chain 的 CEO Garrett See 表示，他不相信期貨市場有足夠的交易量或持倉量，能對比特幣的現貨價格產生任何有意義的影響。

加密貨幣行情大逆轉 (圖表取自 Zero Hedge)

不過據《Zero Hedge》報導，就在期貨到期這天，比特幣先是一路壓低之後，一口氣由 9500 飆升到 11500 美元，讓大量空單難以應對，幫助多方短期間內大勝。