10年前的今天 蘋果賈伯斯顛覆了筆電的未來

10 年前的今天，筆電市場迎來一場撼動，蘋果 (AAPL-US) 已故前執行長賈伯斯 (Steve Jobs) 在 MacWorld Conference 介紹新產品 MacBook Air，他表示：「這是世界上最薄的筆記本電腦。」

當賈伯斯從一般辦公室信封，拿出輕巧的 MacBook Air，觀眾都表達震驚，因為過去消費者從沒看過如此輕薄的筆電，而自此之後，筆電的未來也被蘋果的新產品所顛覆。

賈伯斯與 Macbook Air (圖: AFP)

當時，市場上其他競爭對手的「輕薄」筆記型電腦，大部份都達 2.54 公分厚，並且重達 3 磅 (約 1.36 公斤)，顯示器則分 8 英寸或 11 英寸兩種尺寸，大多數的筆電，甚至沒有 Full-Size 鍵盤。

但蘋果的楔形設計，使 MacBook Air 最厚的部分，仍然比 Sony TZ 系列中最薄的部分還薄，Sony TZ 已是 2008 年時，最薄的筆電之一，蘋果像市場展現了卓越的技術，並為筆記型電腦開起了新的時代。

為了 MacBook Air 的輕薄，蘋果放棄了 CD 播放器和一系列的接口，並推出了多點觸控觸控板和 SSD 儲存，配備包含一個 USB 2.0 埠、micro-DVI 端口和耳機插孔，僅管功能看似不多，但價格卻不低廉，當時蘋果 MacBook Air 的售價為 1799 美元，即使在 10 年後來看，也是價格不斐的筆電。



使用 Windows 系統的筆電製造商，花了許多年的時間才趕上了 MacBook Air，而蘋果的筆電一再贏得評論家的讚賞，直到幾年前，Dell 介紹設計出眾的 XPS13，才超越蘋果，這款電腦有更好的顯示器、規格和相同等級的觸控面板。

蘋果股價日線走勢圖

目前 MacBook Air 的基本訂價為 999 美元，僅管其設計和顯示器已無法與一些競爭者相比，但還是有它的價值在，然而 MacBook Air 已經 3 年沒有進行更新，腳步已被微軟的 Surface 和戴爾的 XPS 13 超越，MacBook Air 可能漸漸走向歷史。