安聯投資亞太區股票首席總監陳致強，於1月18日記者會上表示，通過一帶一路發展計劃以及超大型科技企業，中國在地緣政治和經濟方面的影響力可望持續提升。相對於中國經濟目前的影響力，A股仍然被低估，但情況將有所改變。

安聯投資亞太區固定收益首席投資總監陳清順稱，亞洲貨幣債券於2017年強勁上升，預期亞洲貨幣將會進行調整。尋求收益的債券投資者在亞洲主權債券市場，可觅得相對吸引的投資機會。

安聯投資美國收益及增長策略首席投資總監Doug Forsyth稱，隨著美國稅改法案於2018年生效，減稅有助提高企業盈利及消費者或企業支出。隨著國債收益率可溫和上升，預期高收益債券可提供相當於中單位數的票息回報。由於息差預計收窄，因而會緩衝國債的上漲。美股方面，預期市場機會擴至更多行業，包括銀行業、重型裝備、國防、航空、以及科技方面的記憶體及資料儲存。可換股債券機遇來自包括半導體相關行業，科技版塊的金融科技，醫療版塊的醫療科技及生物科技。2018年美國市場表現預期持平，下行風險大於上行風險。

安聯投資歐洲股票首席投資總監Joerg de Vries-Hippen稱，歐洲市場於2017年表現令人驚喜，甚至會在2018年變得更加強勁。隨著企業盈利回升，對歐元走勢構成輕微阻力。他預期2018年歐元在2018年將持續升值。

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