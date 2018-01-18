美國1月NAHB建商信心指數下滑 自18年來高點回落

彭博社報導指出，新出爐的數據顯示，美國 1 月份建屋商信心由前月締造的 18 年來高點向下回落，但是仍無損於住房市場亮麗前景。美國全國住宅建商協會 (NAHB) 公布的數據顯示，根據該協會與富國銀行 (Wells Fargo) 共同彙編的 1 月份建商信心指數由前月的 74，向下滑落至 72。而前月 74 的數據，為 1999 年 7 月以來的高點。



此前彭博社調訪經濟專家得出的預估中值為 72。儘管 1 月份數據有所滑落，但是仍是 2005 年以來第二高水準，顯示今年住房市場仍將持續大步向前。



由於指數高於代表榮枯關鍵指標的 50，意味著認為市況好轉的比重偏多。該指數自 2014 年 6 月來一直位於 50 以上。這項 1985 年 1 月首度發表的指數曾在 2009 年 1 月時觸及空前低點 8 的水準。



NAHB 方面表示，建築商主要關注建材價格上升，以及勞工短缺的問題。不過， 稅率下調預料會推動獲利上升，以及住屋需求穩定，都強化建築商的信心。



此外，1 月份買家客流指標由前月的 58，下滑 4 點，至 54 的水準。當月份的單戶住宅銷售指數由前月的 80，降至 79。衡量未來 6 個月銷售前景的指數，則是由 79，降至 78。



NAHB 信心指數 2016 年以來維持在 58 至 74 的區間，顯示出營建商對前景大致持正面看法。



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