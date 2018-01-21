台塑今年看好PVC與PP等產品 估ECH獲利表現可望優於去年

從最新遠東五大泛用樹脂現貨報價來看，除 ABS 轉而強彈外，PP 與 PVC 報價齊揚。展望今年，台塑四寶皆樂觀認為營運表現將優於去年，而台塑 (1301-TW) 今年看好的產品包括 PVC、液鹼、PE、EVA、PP、AN、MMA、ECH 與 AE 等。

台塑董事長林健男指出，印度政府大力推動基礎建設，PVC 年需求成長率預期將超過 10%，加上美國同樣擴大基礎建設，PVC 需求將強勁成長，在無新產能投入的狀態下，有利於推升亞洲 PVC 價格，行情可期。

林健男表示，中國環保力道加嚴，有助於推升液鹼用量，加上國際氧化鋁與紙漿行情佳，液鹼行情與需求可望獲推升，且受惠於歐洲從去年 12 月起淘汰水銀法製程，且未來 2 年至 3 年內擴建計畫少，有助鹼廠維持高開工率，獲利看佳。

以 AN 與 MMA 來說，林健男表示，2 項產品都可望延續去年景氣，雖然供應量增加，但價格面臨下修壓力，而中國家電製品與汽車購買量可望受到小康社會氛圍帶動而成長，使 ABS、PMMA 與導光板需求持續成長，AN 與 MMA 預估可維持穩定獲利。

雖然目前全球產能依舊嚴重過剩，但林健男表示，ECH 受到中國環保整治力度持續影響，產量可能大幅減少，加上下游 Epoxy 市況熱絡，預估 ECH 價格與獲利表現將明顯優於去年。

至於 AE 的部分，林健男指出，在未有新產能擴建，加上電商行業蓬勃發展，且生活水平提高，對膠黏劑與紙尿褲等需求增加，獲利表現看佳。