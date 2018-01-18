美股盤後─大型企業季報優於預期 道瓊強攻322點 收盤首度站上26000點

美國部份大型企業公布季報較預期強勁，支撑美國股市週三大舉收高。道瓊大漲 322 點，創新收盤記錄高點，收盤首度站上 26000 點大關。

蘋果宣布將匯回海外資金，未來五年為經濟貢獻達 3500 億美元，其股價收高 1.7%，並拉抬了科技股。

美國銀行公布第四季獲利高於預期。美國合眾銀行財報亦優於預期。



道瓊工業平均指數收高 322.79 點或 1.25% 至 26115.65。

Nasdaq 指數收高 74.59 點或 1.03% 至 7298.28。

S&P 500 指數收高 26.14 點或 0.94% 至 2802.56。

費城半導體指數收高 38.32 點或 2.89% 至 1364.29。

目前為止，財報季表現強勁。截至週三，已公布財報的 S&P 500 企業中，78% 每股獲利高於預期，89% 營收高於預期。

分析師說，財報季初期屬利多，預期 2018 年企業獲利強勁。股市強勢的趨勢依舊持續。

週二，美國股市收低，走勢大幅反轉。道瓊收低 10 點，盤中一度大漲 283 點，並首度突破 26000 點大關。

由於擔憂政府關門，美國股市週二因而反轉。國會需要在週五結束前，通過一項支出法案，才能避免政府關門。

分析師說，投資人擔憂美國股市漲勢太快，漲幅太大，政府關門的可能性因而造成衝擊。這次回檔是頭腦冷靜的表現，不希望在沒有理由的情況下，讓投資人追高股市。

週三，美國股市大漲。分析師說即使政府關門，也不會影響經濟與企業獲利的強勢。