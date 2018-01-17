【時政新聞】國家行政學院(香港)工商專業同學會：建議成立粵港澳大灣區建設辦公室

中國國家行政學院(香港)工商專業同學會（CAGA），星期三舉行記者會，介紹向特區政府提交有關「粵港澳大灣區」的政策建議書。當中涵蓋「五通」，包括「政通」，跨境社會經濟民生政策的協調機制；「民通」，促進區內人員往來和交流，另有「商通」、「財通」及「路通」。

CAGA副主席謝湧海表示，「粵港澳大灣區」有兩個重大意義，包括服務「一帶一路」，以及解決香港深層次的問題。

在建議書中，「政通」方面亦羅列了五大建議，包括由國務院領導任組長的粵港澳大灣區建設辦公室，並設立粵港澳大灣區智庫聯盟，為政府機構決策提供更合理、更可行建議。建議書又提議設立全國人大牽頭、粵港澳三地立法機構參與的粵港澳大灣區立法機構聯席會議制度，以支持大灣區相關政策得以順利實施。另外，建議書又提議特區政府就如何與內地各城市共用公共資源進行專題研究，以擴大市民居住及就業空間，緩解社會矛盾。而大灣區各地政府亦可建立短期交流機制，加強行政部門的合作。

國家行政學院：大灣區建港人養老基地

在「民通」方面，建議書亦提出了六大建議，包括建議重點服務領域的專業人士，只需工作經驗證明及通過考試，即可獲得執業資格。至於出入境，建議往返大灣區所有口岸，包括海陸空交通均可憑回鄉證自助過關。建議書又提議香港政府通過轉移支付補貼方式，為港人在大灣區內基本生活要素提供便利。在醫療方面，建議香港醫院與區內的內地醫院合作建立港式醫院，滿足在內地生活港人的就醫需要。同時建議於大灣區內建立港人的養生、安老、退休療養基地，另於香港境內建立安老基地，可於大灣區招用護理人員，輸入外勞。另外，建議書提議推動內地主要電視頻道能於香港轉播，同時香港電視台除了新聞以外，亦可於大灣區播出。

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