李慧芬：17.50元之下買入華泰證券(06886-HK) 目標19元

受到今年轉投高毛利產品及槓桿擴闊帶動下，預計中資券商今年可望錄得12%的盈利增長，股本回報率(ROE)達7%。而監管機構放寬部分商業限制，推動創新發展，並對大型券商採取更支持的態度。

中資券商股過去兩年業務不景氣後，踏入2018年，預期該板塊業務表現趨向正面，料內地股市日均成交額增至5,520億元人民幣(下同)，按年升19%；預期佣金率跌勢放緩至6%(過去4年平均值為19%跌幅)。因此看好經紀業務長遠前景，市場證券化正在改善，未來10年收入年複合增長率達10%，衍生產品業務將迅速發展。

業績方面，華泰證券(06886-HK) 12月份營業收入37億元，較11月份上升240%；淨利潤22億元，按月增長373%；12月止，淨資產787億元。而11月份營業收入為11億元，較10月份上升37%；淨利潤4.66億元，按月增長25%；11月止，淨資產787億元。

華泰證券獲中證監批准跨境業務，開展所謂自有資金參與境外交易所金融產品交易，跨境業務規模不得超過淨資本20%，為自2015年5月海通證券(06837-SH)獲批准經營跨境業務後再有券商獲放行。

投資者可於17.50元之下買入，獲利目標19元。

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