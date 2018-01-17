亞航組織重整3大事業體強化接單能力 2月下旬上市

航空維修業者亞洲航空 (2630-TW) 今 (17) 日舉辦上市前業績發表會，亞航認為，全球客機規模不斷成長，使航空維修市場具備穩定的成長動能，今年起已將組織重整為 3 大事業部以強化未來接單能力；亞航預計 1 月下旬舉辦競拍，2 月下旬上市掛牌。

亞航近年來在營運策略上採取商用和軍機並重的模式，軍機占比 70%，商用占比 30%，以軍機維修作為平穩獲利的基礎，商用民航機維修帶動獲利攀升，目標持續提高商用占比，終極目標為分別占 50%。

為了使作業更加靈活專業，亞航今年起將組織重整為軍機事業部、直升機事業部和民機事業部。其中，軍機事業部主要管理「松山基地指揮部修補隊委託民間經營案」和「空軍第二後勤指揮部軍工廠委託民營案」。

亞航董事長盧天麟指出，上述兩大專案從今年起分別至 2021 年、2022 年完成，總價金約 145.5 億元，主要工作項目為機隊管理、修理、物料採購、附件修理和飛機大檢等事項，是營收穩定的來源。

而直升機事業部主要負責直升機維修和保養，目前客戶約有 70% 是我國軍用直升機，其餘為外國直升機。

民機事業部以波音 737-800 和空巴 A320 系列為主要維修範圍，目前客戶包括日本、韓國、俄羅斯、泰國、印尼和關島等地的國際航空公司。

亞航強調，商用民航機維修相對軍機毛利較高，是公司獲利攀升的動力。

對航太產業而言，要取得原廠認證並不容易，一旦取得訂單後，只要服務得宜也不容易被取代，是亞航的主要優勢。

目前亞航是 13 家國際航太製造原廠認證合格的維修中心，並取得 12 個國家民航局授權證照，盧天麟強調，因此不論在軍機或是商用民航機的 MRO 市場開拓和爭取具有一定的優勢。

據國際航空運輸協會統計，2016 年全球航空客運量項較 2015 年成長 6.3%，高於過去十年的平均 5.5%，且年平均載客率 80.5% 創歷史新高，展望未來，預估到 2036 年全球客機規模可望從 2016 年的 23480 架成長至 41030 架，持續為全球航空維修市場帶來成長動能。

盧天麟強調，近年廉航興起，帶動單走道窄體客機需求量大增，且廉航多以低成本方式營運，將大部分維修工作外包給專業維修廠商，因此帶動全球航空維修商機。

亞航去年全年合併營收為 24.18 億元，年減 11.55%，前 3 季稅後純益 1.38 億元，年減 34%，每股純益 (EPS)1.28 元；今 (17) 日興櫃收盤價 40 元。