官媒頭版：人民幣階段性升值不改持穩大勢 預計年內還有一定升值空間

摘要：中國證券報刊文評論稱，預計人民幣年內還有一定升值空間，但相對穩定的基本面使匯率仍面臨向心力牽制。2018 年中國經濟可能穩中趨緩，人民幣不大可能走出單邊升值行情。

近一個月以來，人民幣升值幅度超出市場預期。本周，不僅在岸、離岸人民幣兌美元盤中雙雙創下 2015 年 12 月以來新高，人民幣中間價也緊隨其後，調至 2015 年 12 月 11 日以來新高。

今日，中國證券報刊發頭版評論文章稱，人民幣階段性升值不改持穩大勢，預計人民幣年內還有一定升值空間：

在一輪趨勢中，猜底和測頂都是大忌，這一點不光適用於人民幣利率走勢，對於眼下人民幣匯率同樣如此。預計人民幣年內還有一定升值空間。

中證報援引分析人士觀點稱，美元弱勢驅動人民幣走強，而隨著人民幣持續較快升值，市場參與者行為和預期調整值得關注。匯率走勢終究要回歸基本面，相對穩定的基本面使得匯率仍面臨向心力的牽制，階段性升值不會改變匯率持穩的大趨勢：

2018 年中國經濟可能穩中趨緩，人民幣不大可能走出單邊升值行情。未來美元走勢也存在變數，畢竟美元指數已從 2017 年初高位回調近 15%，最新點位與 2000 以來的中位數 (86.7) 相比只高不到 5%。不少機構認為，2018 年人民幣對美元有所升值是大機率事件，但再現 2017 年 6% 左右的升值難度較大，且走勢面臨反覆和波動。

在引發匯率波動的影響因素中，人民幣與美元間的相對強弱地位是關鍵因素之一。

華爾街見聞主編精選《讀要聞 | 四天重挫 2% 為什麼突然所有人都不愛美元了？》中提及，近期美元四面楚歌。向內看，美國政府停擺的威脅再次逼近，政府關門危機打壓美元；向外看，歐央行轉鷹、人民幣強勢都對美元構成壓力。德國聯邦銀行董事會成員安德烈亞斯 · 東布雷周一在香港表示，繼歐洲央行去年６月宣布增加等值５億歐元的人民幣外匯存底後，德國央行也已在去年決定將人民幣資產納入外匯存底，人民幣在國際金融體系的地位再獲提振。此外，人民幣原油期貨推出在即，將向主宰全球原油市場 40 多年的石油美元發起挑戰。

多位分析人士認為，在美元持續弱勢的情況下，今年人民幣仍有升值空間。

德國商業銀行亞洲經濟學家周浩此前分析稱，只要美元的跌勢不減，那麼人民幣就難以避免對美元的升值。總體來說，人民幣匯率的可預測性將會明顯降低。

瑞穗證券首席中國經濟學家沈建光認為，當前人民幣走勢升值主要一方面與美元拐點出現後，美元持續走弱的大背景有關；另一方面，也與基本面因素，如國內經濟整體向好，去槓桿背景下，貨幣政策中性偏緊，以及推動供給側改革的預期相關。沈建光預期，今年美元將整體保持弱勢，人民幣雙向波幅仍是主基調，預計年底人民幣兌美元中值預期在 6.4 左右，對美元小幅升值，但對歐元貶值，對一攬子匯率保持穩定。

但央行參事盛松成認為，近期人民幣快速升值主要是國內因素導致，儘管也存在美元走弱的影響，因為人民幣「不僅對美元升值，一籃子貨幣也在升值，人民幣匯率指數也在升值」，需要從國內經濟來找原因：

第一，我們經濟發展得確實是比較好的，好於絕大多數經濟體，2017 年 GDP 增速達到 6.8%、6.9% 是毫無疑問的。新的一年，大多數人預測還會在 6.5% 左右，甚至有的人更樂觀，說明我們的經濟發展得還比較好，我覺得這是很重要的一個因素。從長遠看，匯率總體還是決定於基本經濟因素。

第二，短期金融市場的利率對匯率影響比較大，因為只有金融市場利率才會影響短期的資金流動。我們的利率水平總體講比美國還是高了不少的，最近一年多來，我國 10 年期公債利率就升了 1.2 個百分點，而同期美國才升了 0.6 個百分點，現在這兩者相差的利差大概在 1.5 個百分點左右。在我們利率高得多的情況下，就不存在、也不會有大量的資金外流，因為資金本身是逐利的。

第三，我們對資金流動的管理也是一個因素，這使得我們國內的資金對外幣資金供應是比較充裕的。所有這些因素都加在一起就決定了我們目前最近幾個星期人民幣的匯率比較大的升值。

盛松成認為，人民幣大幅升值對經濟不利，全球經濟復甦會擴大全球經濟的需求，此時大幅升值會導致中國失去這一次全球經濟復甦的紅利。大幅貶值則會影響國內經濟信心、引發國與國之間的貿易摩擦。他預計，2018 年人民幣兌美元大概會維持在 6.6 左右。

『新聞來源／華爾街見聞』