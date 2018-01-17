【異動股】新股紛紛上揚 金泰豐國際控股(08479-HK)半日升48%

截止午間收盤，新股紛紛上揚，其中，今日上市的金泰豐國際控股(08479-HK)漲幅居前，半日收報0.74港元，較招股價0.5港元高出48%。本周一上市的希瑪眼科(03309-HK)熱度仍不減，再度漲25%，高見9.8港元，半日收報9.25港元，成交額12.09億港元，淨流入5790.72萬港元。以及昨日挂牌的正榮地産(06158-HK)亦現大幅拉升，最高見4.72港元，半日收漲16%，成交額達2.11億元。
豐展控股(01826-HK)、天美(控股)(01298-HK)及華誼騰訊娛樂(00419-HK)等今日股價紛紛轉強，三者分别升15.71%、15.68%及12.5%。天美(控股)高見2.22港元，創逾7個月新高，收報2.14港元，淨流入104.22萬港元，華誼騰訊娛樂高見0.435港元，創下逾3個月新高。
此外，國農金融投資(08120-HK)及同仁資源(08186-HK)等分别升11.11%、10%。
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