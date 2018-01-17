富國銀行前CEO：比特幣就是傳銷

新浪財經今 (17) 日報導， CNBC 稱，美國最大銀行之一富國銀行的前董事長兼 CEO 迪克 - 科瓦斯維奇（Dick Kovacevich）周二表示，他認為比特幣正是一種傳銷騙局。

他在接受 CNBC 節目《Squawk on the Street》採訪時稱：「我認為這是一種金字塔計劃（pyramid scheme，即俗稱的傳銷）。它毫無意義。我只是奇怪它怎麽沒有跌得更低。」

富國銀行前董事長兼 CEO ick Kovacevich(右)。圖：AFP

Dick Kovacevich 加入了越來越多的對加密貨幣狂熱持批評態度的銀行家的行列。摩根大通董事長兼 CEO 傑米 - 戴蒙去年 9 月就曾表示，他認為比特幣是一場騙局，儘管其背後的區塊鏈技術值得投資。

但 Dick Kovacevich 不認為比特幣是一種赤裸裸的詐騙。他表示： 「 沒有欺詐的事情發生，這只是一種金字塔計劃。你打賭有人會購買它。有些人押對了。 」但他同時表示： 「 （比特幣的）基本面毫無意義。 」

騰訊科技報導，2017 年年底，富國銀行旗下富國證券首席股票策略師克里斯托弗 - 哈維警告稱：「加密貨幣市場有大量泡沫。我們確實認為如果泡沫出現，將會產生溢出效應。」

富國證券警告稱，如果加密貨幣泡沫破裂，可能輕而易舉地將美國股市也拖入混亂之中。