玻纖紗市場需求大增 富喬去年12月營收月增近17%

玻纖紗及玻纖布廠富喬工業 (1815-TW) 今 (9) 日公布去 (2017) 年 12 月營收為 3.72 億元，月增 16.94%，年減 9.95%，第 4 季 10.54 億元，季減 20.46%，年減 8.32%，主要在於去年 12 月起的玻纖紗市場供應缺口擴大，造成玻纖布的出貨量減少。

富喬工業 2017 年全年營收 48.12 億元，年增 0.29%。

去年 12 月兩岸的玻纖紗市場供應量減少，加上富喬工業本身的玻纖紗窯進行冷修，也造成玻纖布產出減少。僅富喬的虎尾玻纖紗窯已在去年 12 月冷修完畢，並已在去年 12 月下旬恢復正常產出。

富喬第 3 季營收以 13.25 億元創新高，毛利率 32.11%，稅後純益 2.04 億元，單季每股純益為 0.48 元。累計前 3 季營收為 37.59 億元，毛利率 30.39%，稅後純益為 4.87 億元，每股純益 1.16 元，已超越去年全年獲利。

同時，富喬在廣東東莞設立設置的玻纖布新廠，設廠工程已近完工，最快將在第 1 季底量產，也將趕上這一波延伸的需求。富喬工業在廣東東莞設立的玻纖布廠，設置的產能規劃中，將投資設立 180 台織布機，以生產高階的玻纖布，擺脫目前市場價格競爭激烈的 7628 規格玻纖布的纏鬥。

同時，富喬在東莞設立的玻纖布廠，鄰近下游大陸一線銅箔基板大廠生益公司，且距離台商在當地設立的 CCL(銅箔基板) 廠也不遠，新產能開出後，也有助於密切掌握客戶的需求。

富喬董事會已經決議進場買回 1 萬張庫藏股，將用於註銷股本，富喬執行買回庫藏股截止日為 2 月 12 日，也是台股農曆年封關日。富喬董事會決議買回 1 萬張庫藏股，買回價格區間在每股 15-23 元，預計將在買回後 6 個月內完成股本的註銷，富喬今天收盤股價 24.45 元，已超越了買回庫藏股的上限價格。