PCB上游原物料需求旺 金居、富喬獲法人鎖碼布局

第 1 季為銅箔基板 (CCL) 廠進入補庫存的旺季，同時，包括玻纖布及銅箔的需求揚升最受市場矚目，而其中專業銅箔廠的金居開發 (8358-TW) 及玻纖紗、布廠的富喬 (1815-TW) 業績表現最受重視，也成為法人市場布局的重點個股。

金居在上周獲三大法人買超 1332 張，其中並以外資的買超最為積極，外資上周買超金居 1162 張；而富喬在上周獲三大法人買超 4995 張，其中外資上周買超富喬 5477 張。

金居開發已獲已獲明晟 (MSCI) 納入小型股成分股，前 3 季稅後純益為 9.16 億元，年增率 1.6 倍，每股純益為 4.31 元；由於 PCB 客戶端仍有庫存消化，預期 PCB 市場需求將向第 1 季延伸，且銅價走高，將有助於今年起的金居開發業績表現。

金居第 3 季以每股溢價 47.8 元辦理 4200 萬股現金增資案，完成籌資 20.08 億元，將用來充實營運資金或償還負債以改善財務結構，或其他因應未來發展的資金需求。

而富喬在廣東東莞設立設置的玻纖布新廠，設廠工程已近完工，最快將在第 1 季底量產，也將趕上這一波延伸的需求。富喬工業在廣東東莞設立的玻纖布廠，設置的產能規劃中，將投資設立 180 台織布機，以生產高階的玻纖布，擺脫目前市場價格競爭激烈的 7628 規格玻纖布的纏鬥。

同時，富喬在東莞設立的玻纖布廠，鄰近下游大陸一線銅箔基板大廠生益公司，且距離台商在當地設立的 CCL(銅箔基板) 廠也不遠，新產能開出後，也有助於密切掌握客戶的需求。

富喬已經董事會決議進場買回 1 萬張庫藏股，將用於註銷股本，富喬執行買回庫藏股截止日為 2 月 12 日，也是台股農曆年封關日。富喬董事會決議買回 1 萬張庫藏股，買回價格區間在每股 15-23 元，預計將在買回後 6 個月內完成股本的註銷，富喬今天盤中股價已超越了買回庫藏股的上限價格。

富喬第 3 季營收以 13.25 億元創新高，毛利率 32.11%，稅後純益 2.04 億元，單季每股純益為 0.48 元。累計前 3 季營收為 37.59 億元，毛利率 30.39%，稅後純益為 4.87 億元，每股純益 1.16 元，已超越去年全年獲利。