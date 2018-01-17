實體黃金需求終將推升金價至5000美元 有3種方法玩轉它

從持倉指標來看，黃金短暫漲勢即將結束，但分析指出，實體黃金需求最終將會把黃金價格推升到 5000 美元，在此之前，投資人有 3 種玩轉黃金的方法。

自 2017 年 12 月中以來，黃金的表現可與科技股相媲美，從每盎司 1240 美元快速跳漲至 1337 美元，在此過程中一長串的金礦股也隨之上漲。

現貨黃金走勢

但問題來了！FX168 財經網援引 Dollar Collapse 近日的撰文指出，這波反彈是黃金 (和白銀) 漲向 2011 年紀錄高位漲勢的開啟，還是只是期貨投機者再一次「恐慌性搶購」，最終被主導票據市場的大銀行剪羊毛？

事實上，從交易員 (COY) 的持倉報告來看，在當前的反彈中，投機客看多熱情高漲，但商業頭寸卻大舉做空。

黃金持倉情況。(圖：FX168 財經網)

黃金持倉指標顯示，這 2 組頭寸表現一致時，黃金看漲；當他們分道揚鑣時，則看跌。12 月初的有利條件已迅速演變為看跌。因此市場有理由認為「黃金的短暫漲勢即將結束」。

黃金持倉指標。(圖：FX168 財經網)

不過，有分析指出，實體黃金需求終將打敗紙上遊戲，將黃金和白銀分別推升到 5000 美元和 100 美的內在價值。在此之前，有 3 種玩轉黃金的可能方法：

1. 避免持有這一資產類別，直到持續上升趨勢明顯確立。這意味著，比如等黃金攀升至 1500 美元時再進場。雖然你會放棄幾百美元 1 盎司的回報，以避免無謂的反復，但最終你的資金將翻 3 倍。

2. 每次加一點。每個月買幾個銀幣或幾個黃金礦業股並優化雜訊，最終功能失調的全球貨幣體系將墮落，資本將湧入金銀等避險資產，使得之前的高點和低點變得完全無關緊要。這是處理未來知識不完全的最好方法，也是大多數人應該做的事情。

3. 假設當前的上升趨勢很快就會變成抛物線，那麼趕緊進場。如成功，那就成為所有人都希望自己有勇氣做的改變人生的賭注之一。如果不是，至少跌勢是有限的。這種情況持續的時間越長，第 3 種選擇就越有吸引力。