投資人繫好安全帶 比特幣一度暴跌17% 創三年來最大單日跌幅

歐洲證券和市場管理局 (ESMA) 主席 Steven Maijoor 周二受訪時發出警告，比特幣投資人應做好「賠得血本無歸的準備」，再加上中國人行 (PBoC) 副行長潘功勝亦支持大力監管虛擬貨幣，週二 (16 日) 比特幣應聲重挫，一度跌到 11284 美元，跌幅將近 17%，而其他虛擬貨幣如以太幣、瑞波幣、比特幣現金等，亦是全數大跌 20% 至 30% 不等。

比特幣今天一度暴跌近 17%。(來源：Coindesk 網站)

ESMA 主席 Maijoor 週二 (16 日) 表示，虛擬貨幣雖被稱為貨幣，但卻沒有貨幣的特徵，價值極不穩定，削弱了作為貨幣使用的基礎，而且也未得到廣泛的接受度。

Maijoor 強調，缺少法規規範的投資也就失去法規的保護，這可能讓你所有的投資化為烏有，尤其是虛擬貨幣的 ICO。

ESMA 去年 11 月就曾警告散戶投資人不要參與首次代幣發行 (ICO)，並且正在關注虛擬貨幣領域的發展。

已有一些國家針對 ICO 相關問題採取行動，中國在 2017 年開始禁止新幣投放，並關閉了國內虛擬貨幣交易所；最近，南韓司法部長建議考慮禁止該國所有虛擬貨幣交易的法案。

而中國方面，中國人行 (PBoC) 副行長潘功勝也建議禁止虛擬貨幣的集中交易，同時禁止個人和企業提供相關服務。

據《路透社》獲得的一份政府內部會議記錄顯示，中國網路監管機關和其他政策制定者與潘功勝一同出席了上週的會議。潘功勝在會上表示，政府應該繼續對虛擬貨幣交易施壓，並阻止該市場的風險積聚。國家和地方政府應該查封為虛擬貨幣提供集中化交易的場所，而比特幣則是規模最大的一種虛擬貨幣。

比特幣歷經去年暴漲 15 倍後，今年以來走勢不順，根據 Coindesk 網站的報價，比特幣在台北時間下午 5 點 50 分暴跌至 11284 美元，趺幅重達近 17％，創下去年 12 月初以來的新低，相較歷史高價 19343 美元，2 個多月內跌掉 42%。