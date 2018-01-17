巧克力市場競爭激烈 雀巢拋售北美糖品給金沙Ferrero

近年來雀巢執行長 Mark Schneider 希望公司慢慢走向「健康」食品市場，雀巢集團 Nestle (NSRGY-US) 週二 (16 日) 宣佈，同意將旗下美國糖品事業群以 28 億美元價格，出售給義大利著名金沙巧克力商 Ferrero。

對於此項消息，市場反應熱烈，雀巢股價週二收盤上漲 1.29% 來到 86.20 美元。

雀巢股價日線走勢圖

全球最大包裝食品商的雀巢表示，由於該公司糖品事業群在美國市佔率較低，是落後給 Hershey 巧克力 (HSY-US)、Mars (Snickers 及 Skittles 廠商)、及 Lindt (LISN-S)，考慮到集團的「健康」策略後，決議販售事業群為最佳選擇。總部位於瑞士的雀巢把企業目標定位在「營養、健康、及健全」上，但任然會持續的經營美國以外的糖品事業群。

此外，全球第 3 大的巧克力公司，同樣為家族私營企業的 Ferrero 也希望因此交易，快速的進入美國市場。

這次的交易額只佔了雀巢整體營收的 1%，分析師認為雀巢會開始把較弱勢的品牌釋出，並加強健康類產品。雀巢上週宣佈將販售澳洲巧克力品牌 Violet Crumble，並進入健康消費市場，也積極的試圖併購德國藥廠默克 Merck (MRCG-DE) 維他命及保健食品事業群。

上個月雀巢也花了 23 億美元併購維他命廠牌 Atrium Innovations。Atrium 年營收為 7 億美元。以 28 億美元販售給 Ferrero 的美國巧克力事業年營收為 9 億美元。

Vontobel 分析師 Jean-Philippe Bertschy 認為，雀巢上述的併購策略相當正確，同時也認為保健食品市場正走向高成長階段。

據《Euromonitor》資料顯示，美國市場共佔 19% 的全球 1023 億美元巧克力市場。雖然美國巧克力單價在成長，但整體的量並未明顯上升。高級巧克力商 Lindt 全球有機成長率為 3.7%，低於預期的 6% 至 8%，而 Lindt 北美市場營收全年則下滑了 1.6%