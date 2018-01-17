碧桂園(02007-HK)配股與發換股貸共籌233億

碧桂園(02007-HK)公布，以先舊後新方或向不少於6名投資者配售4.6億股，每股作價17.13港元，配售價較昨日收市價17.78港元折讓約3.66%。碧桂園透過全資附屬公司卓見國際有限公司發行156億港元零息率有抵押擔保換股債券。合共集資233.07億港元。

債券根據初步換股價20.556港元計算，較昨日收市價有溢價15.61%；假設按初步換股價悉數轉換債券，則債券將可轉換7.589億股股份，相當於公司現有已發行股本約3.57%及悉數轉換債券而擴大後的公司已發行股本約3.44%，以及經發行轉換股份及認購股份而擴大後的公司已發行股本約3.37%。公司將向新交所申請債券的上市及買賣。

配售及債券發行的估計所得款項分別為淨額約為78.162億港元及154.908億港元。公司有意將所得款項淨額用於償還集團債務及╱或用作一般營運資金。公司指，進行配售及債券發行旨在補充集團用作其擴展及發展計劃的長期資金。董事認為，配售及債券發行將為公司提供機會，可籌集更多資金，同時擴大公司股東基礎及資本礎。

今次由執行董事楊惠妍擁有的必勝出售4.6億現有股份後，她再以相同價格即17.13元認購相同價格股份。配股完成後，楊惠妍透過必勝的持股量由57.93%降至56.71%股權。若換股債券悉數行使，楊惠妍的持股量將降至54.79%。公司及控股股東必勝有90天禁售承諾。

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