川普的貿易障礙 恐是2018年最大的風險之一

美國總統川普的保護主義立場，恐是 2018 年最大的風險之一。

Plurimi 投資管理公司分析師阿姆斯壯週二告訴 CNBC 說：「2018 年最大的風險之一，恐怕是川普政府由言辭交鋒，轉變為真實的政策，亦即保護主義政策，」

阿姆斯壯的這番談話，是因美國國會議員要求無線電信公司 AT&% 停止與中國手機製造商華為的商業關係。同時，因為國安擔憂，美國也反對華為提高在美國的市佔率。

由於國家安全擔憂，美國當局還阻擋了中國與美國企業的一些協議，包括阻止 MoneyGram 公司出售予中國支付公司螞蟻金服。

由於貿易赤字龐大，自川普上任以來，美國已採取了更多的保護主義措施。上週公布的數據顯示，2017 年中國對美國的貿易盈餘達到 2758.1 億美元，創新高點。前次記錄高點出現在 2015 年，為 2608 億美元。

川普總統在貿易與外交政策上，係採取 "美國優先" 原則。他批評中國大陸對許多國際貿易夥伴，都享有盈餘。他並指責北京刻意讓其貨幣低估。然而，根據海通國際證券集團分析師 Miranda Carr 的說法，美國變得啞口無言。

Carr 告訴 CNBC 說，「每次他們抨繫中國某些事情，如匯率，他們說中國刻意壓低人民幣匯率，中國就會採取行動，讓人民幣升值，讓美國無言以對。」