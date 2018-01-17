聯眾(06899-HK)斥2.2億人民幣收購棋牌遊戲業務

聯眾(06899-HK)公布，向獨立第三方朱桂鳳收購移動遊戲開發業務南京好運美成電子科技全部股權，其目前運營20至30項中國區域棋牌遊戲。收購代價2.2億人民幣，包括現金1.36億人民幣；及以每股2.62元發行3,888.88萬股新股支付，發行價2.62元較昨收市價折讓5.42%。完成後，朱桂鳳將持有公司股本3.48%。

根據股權轉讓協議，朱桂鳳朱桂鳳擔保人陳忠承諾：包南京好運美成電子科技、南京桃渡及上海掌齊目標集團2018年之經審核淨利潤(經扣除非經常溢利或虧損(政府補貼、稅收減免及財務退款除外))將不少於4000萬元人民幣；及2019年之經審核淨利潤將不少於5200萬元人民幣。

南京好運美成電子科技目前運營20至30項中國區域棋牌遊戲，如麻將、撲克及其他棋牌遊戲產品，覆蓋中國江蘇、浙江、上海、安徽、廣東及河北。南京桃渡

主要從事目標公司的產品開發。於重組後，上海掌齊將成為南京好運美成電子科技之全資附屬公司。上海掌齊主要從事目標公司的產品開發。

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