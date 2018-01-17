聯眾(06899-HK)斥5500萬元人民幣收購棋牌遊戲業務

聯眾(06899-HK)公布，1月16日，公司之全資附屬公司天津盛遊時代向王越、陳藝棠、方偉斌、吳國都及莊騰龍等獨立第三方收購廈門億玩堂網絡科技及其其非全資附屬公司廈門目成，收購代價為5500萬元(人民幣,下同)。交易代價由聯眾支付3000萬元，另2500萬元透過以每股2.62港元(相當於約2.16元人民幣)配發及發行約1157.4萬股新股支付，新股佔已擴大後股本的1.06%。

廈門億玩堂網絡科技為於2016年9月根據中國法律成立的有限公司，主要從事移動遊戲的開發及經營。廈門億玩堂網絡科技目前運營約10項中國區域棋牌遊戲，包括麻將及其他棋牌遊戲產品，主要覆蓋中國福建省，佔閩北類似移動遊戲市場份額70%以上。廈門目成為於2017年9月根據中國法律成立的有限公司，主要從事手機遊戲開發及營運。

收購代價是考慮到廈門億玩堂網絡科技的專業經驗與廈門目成及超越優聯的業務前景，超越優聯主要從事手機遊戲開發及營運。根據股權轉讓協議，賣方承諾：廈門億玩堂網絡科技、廈門目成及超越優聯2018年之經審核淨利潤(經扣除非經常溢利或虧損)將不少於1200萬元；及2019年之經審核淨利潤(經扣除非經常溢利或虧損)將不少於1560萬元，而2019年的經審核淨利潤增長率將不低於2018年經審核淨利潤的30%等。

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