滬深兩大交易所重磅表態：強化區塊鏈概念炒作監管

周二晚間，上海證券交易所和深圳證券交易所先後發布公告，厲聲警告將加強對區塊鏈概念的炒作監管。

深交所“敲打”區塊鏈炒作

深交所在官方微信公告中表示，近期一些上市公司通過公告和互動易發布了涉及區塊鏈概念的信息，部分公司股票價格漲幅較大。深交所對此高度關註，及時對17家公司采取了問詢、關註和要求停牌核查等監管措施，要求相關公司就涉及區塊鏈的投入、業務和盈利模式、具體進展情況、實現收入及其對公司業績的影響等進行核實澄清並充分提示風險。

深交所將繼續密切關注相關公司的信息披露和二級市場交易情況，對於利用區塊鏈概念進行炒作和誤導投資者的違規行為，將及時采取紀律處分措施，涉嫌違反法律的，報中國證監會查處。深交所將持續貫徹依法全面從嚴監管的理念，全力維護市場正常秩序，有效防範市場炒作風險，切實保護投資者合法權益。

上交所：分類監管區塊鏈概念炒作

上交所指出，近期市場熱炒“區塊鏈”概念，相關公司股價出現連續上漲，涉及滬市易見股份等10家公司，個別股票已經出現炒作風險。對此，上交所相關監管部門高度重視，並第一時間組織分析研判。

上交所表示，“區塊鏈”技術仍處於開發階段，尚難以形成穩定業務，概念炒作跡象比較明顯。對此，上交所對相關概念股采取停牌問詢、停牌冷卻、澄清說明等分類監管措施。主要涉及以下四類情況：

第一類，公司前期已披露開展區塊鏈業務，近幾日股價出現連續上漲，成為龍頭概念。典型如易見股份，股價連續四天漲停，累計漲幅達46%。針對該情況，上交所對公司股票實施停牌冷卻處理，並要求公司詳細披露公司區塊鏈業務開展情況，並充分提示風險。

第二類，涉嫌主動“貼熱點”，自行發布公司業務範圍涉及區塊鏈，典型為遊久遊戲、商贏環球。對此，上交所在監測到公司相關言論後，對公司股票采取晨間緊急停牌，並向公司發出問詢函，要求公司詳細說明是否迎合市場熱點、相關行為是否違規，並充分提示風險。同時，核查內幕交易。兩公司回覆並覆牌後，股價一家跌停，另一家接近跌停。據悉，上交所後續還將對公司涉嫌違規行為采取紀律處分措施。

第三類，因業務與區塊鏈有某種聯系，被市場歸為區塊鏈概念股，近期也有一定漲幅。包括金證股份、信雅達、恒銀金融等。對此，上交所已要求公司統一發布澄清公告，重點是澄清公司業務與區塊鏈技術的並無直接關聯，公司也尚未開展區塊鏈業務。1月12日開始，此類公司股價已出現不同程度回落。1月15日，跌幅均超過4%。

第四類，屬於“區塊鏈”邊緣概念股，不涉及區塊鏈業務，但因主營業務涉及互聯網、軟件等，股價也出現一定漲幅，但已趨於平穩。包括浙大網新、用友網絡、恒生電子。對此類公司，上交所表示，保持密切關註，並將結合股價後續走勢，視情況要求公司澄清。總體上，這些公司在本次“區塊鏈”概念炒作中，漲幅未超過10%。從1月12日開始，也出現小幅下跌。

上交所相關部門表示，後續將繼續密切關註股價走勢，做好持續監管工作。

在深交所公告發布後，多家上市公司很快做出回應，紛紛以公告的形式澄清相關傳聞及報道，包括易見股份、宣亞國際、遊久遊戲、科藍軟件、恒銀金融等。其中，遊久遊戲、易見股份、恒銀金融等已是第二度發布澄清公告。

區塊鏈成了拉升股價的“神器”

華爾街見聞此前提及，區塊鏈現在成了拉升股價的“神器”，只要一沾，公司股價便迅速飛漲。

壹橋股份(002447-CN)是個典型。因公司主業漁業業績下滑，該公司從2016年開始轉型遊戲產業，最近其全資子公司壕鑫互聯推出的區塊鏈電競加速基礎服務——壕鑫競鬥雲相關消息見報後，股價不斷拉高，一度在短短兩個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計超過20%。

然而，1月8日壹橋股份在深交所互動平台回答投資者“公司有類似比特幣的業務嗎？”提問時，壹橋股份董秘表示公司壕鑫競鬥雲區塊鏈遊戲不能挖幣，公司沒有類似比特幣的業務。次日，壹橋股份相關人士表示，公司不屬於區塊鏈概念股，這是外界的解讀。

上周三，在滬指沖高回落、保險等大藍籌板塊走弱之際，區塊鏈等少數板塊逆市上揚，廣電運通、遠光軟件、四方精創、新晨科技、易見股份、飛天誠信等十三只個股漲停，浙大網新漲8%，贏時勝、博彥科技、東港股份、恒生電子漲7%，新國都、禦銀股份紛紛跟漲。

來自東方財富Choice統計數據顯示，目前涉及區塊鏈的A股上市公司約有37家。其中，易見股份、壹橋股份、新晨科技、安妮股份、四方精創等概念股今年累計漲幅均超30%。

易見股份正是本輪概念炒作的龍頭。該股在11日、12日被交易所實施停牌冷卻措施，16日復牌再次漲停。今日（17日）將被實施第二次停牌冷卻。

國泰君安通信團隊近日表示，區塊鏈經濟的核心不在技術，而在於商業邏輯的重構。因此，這不僅僅是一場技術革命，更是一場認知革命。目前國內也有很多公司開始探索和布局區塊鏈，2018年將是區塊鏈進入步入實際應用的階段，會有很多精彩紛呈的項目落地，共享經濟進入新時代。如果市場風險偏好提升，A股中涉及區塊鏈的公司也有望受到資本熱捧。

今日，海外區塊鏈相關股票在美股盤前下跌。迅雷跌超14%，中網載線跌超11%。

本文來自華爾街見聞

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