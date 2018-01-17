美股盤中─ 道瓊大漲283點 首度突破26000點大關

美國股市週二大幅上漲，企業財報優於預期，且美國經濟依舊樂觀，為股市利多。道瓊工業平均指數一度大漲 283 點，首度突破 26000 點大關。

道瓊由 25000 點上漲至 26000 點，僅花了 12 天，創下最快速的 1000 點漲勢。道瓊於 1 月 4 日首度突破 25000 點。

S&P 500 首度突破 2800 點，Nasdaq 亦創新高點。

台北時間 00:29

道瓊工業平均指數上漲 151.03 點或 0.59% 至 25954.22。

Nasdaq 指數上漲 35.58 點或 0.49% 至 7296.64。

S&P 500 指數上漲 9.40 點或 0.34% 至 2795.64。

分析師說，2017 年沉悶的股市於進入新的一年後二週，啓動了漲勢。S&P 500 可望創下自 2016 年 3 月以來，首度單月上漲逾 4% 的走勢。

目前為止，財報季表現強勁。上週五為止，已公布財報的 S&P 500 企業中，69% 每股獲利高於預期，85% 營收高於預期。

分析師說，目前一切由企業獲利主導。獲利改善及展望樂觀，推升了股市走高。股市的動能還能自我引發新的動能。

今年開年，股市表現強勁，道瓊，S&P 500 與 Nasdaq 均上漲至少 4.2%。美國經濟轉強，稅改法案，及企業財報季樂觀，為股市主要動能。

分析師說，這波漲勢中，各類股幾乎全數與大盤同步。通常，股市出現高點時，領漲類股會變得較少，目前則完全相反。這顯示大盤若出現疲弱走勢，將屬有限。

上週五，主要指數創新收盤高點。週一為馬丁路德金恩紀念日，市場休市。

歐元接近三年高點，預期歐洲央行將縮減振興措施，支撑了歐元上漲。近幾個交易日，美元有疲弱跡象。