〈新光金不動產策略〉投標台北雙子星不缺席 但不會站在主導位置

台北車站前 C1/D1 雙子星開發案流標 5 次，今 (2018) 年 3 月將重新招標，目前包括內外資大型法人和開發商、台灣壽險金融機構傳出有 3、40 組人馬有意願參與投標，在站前已擁有新光大樓的新光金控 (2888-TW) 董事長吳東進今 (16) 日表示，會參與投標陣營但不會站在主導位置。

台北車站特定專用區 C1、D1 土地開發案 (雙子星案)，位在北市市民大道、重慶北路一段口，基地面積約 9556 坪，預估可建樓地板面積約 15.3 萬坪，初步規劃興建 C1、D1 兩棟大樓，分別為 76 層與 56 層，不過據了解，未來也可由投資團隊決定樓層高度，不再限於原高度，但須考量地下為捷運基礎，有一定的工程科學上的考慮，但高低仍有相當的樓層彈性調整。

此招標案正式招商公告預計今年 3 月底前正式公告，由於此案以國際標方式重新啟動招商，最快 2019 年 3 月底選出最優申請人，完成甄選作業。

由於此案總投資高達 600 億元，將是 2018 年投資規模最大的招標案，這次重新招標大幅鬆綁相關條件，包括權利分配、規劃設計、使用用途… 等，因此引來國內外財團的高度興趣，市場上傳出，富邦集團董事長蔡明忠、晶華麗晶酒店集團董事長潘思亮可能攜手合作，並且有許多外資法人也積極備戰，據傳高達 3、40 組人馬有興趣搶標。

新光金在台北車站站前已擁有新光摩天大樓，董事長吳東進今天表示，新光金也會透過合資參與投標陣營，但不會站在主導位置，，並看好雙子星蓋好後會同步帶動新光大樓附近發展與不動產行情。