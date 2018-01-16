〈顧立雄開講〉擴大綠色金融 金管會開放外銀發行新台幣金融債券

為協助外銀擴大參與綠電等大型專案融資，金管會主委顧立雄今 (16) 日表示，將開放外銀在台分行發行新台幣金融債券，預估外銀農曆年前就可遞件申請發行，發債上限為 5272 億元。

顧立雄表示，目前已有 11 檔綠色債券掛牌，發行規模約 246 億元；另外，截至去年 11 月底，銀行對綠能科技產業放款餘額為 1 兆 687 億元，至於保險業已投資 5 家電廠，金額約 53.5 億元。

顧立雄表示，由於外銀吸收新台幣存款能力較弱，且為協助外銀擴大參與綠電等大型專案融資，金管會將放寬外銀在台分行發行新台幣金融債券，以作為中長期放款資金來源，但這類債券不能作為轉換債券、交換債券。

金管會今天預告「外國銀行在台分行發行新台幣金融債券辦法」，銀行局副局長王立群表示，離岸風電建設屬長期專案融資，外銀辦理相關專案融資已有多年經驗及專業能力，不過，外銀因據點有限，吸收新台幣存款較為不易，未來開放外銀在台分行發行新台幣金融債券，可彌補其中長期新台幣資金缺口，有助外銀引進離岸風電專業融資經驗。

不過，王立群強調，外銀發行新台幣金融債券所募得的資金只能用在台灣境內重大公共建設、離岸風電建設及綠能產業建設等相關投融資，不得兌換為外幣使用。

金管會表示，要符合一定條件的外銀才能向金管會申請發行新台幣金融債券，且發債上限為外銀分行淨值的 8 倍。目前 27 家外銀分行都符合發債條件，至於外銀分行淨值為 659 億元，所以外銀分行可發行的新台幣金融債券上限為 5272 億元。