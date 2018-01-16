〈金立董座股權遭凍〉現金交易或交貨代理商 聯發科、敦泰不受影響 

鉅亨網記者蔡宗憲 台北 2018年1月16號15點42分

根據大陸媒體報導，中國大陸手機品牌廠金立董事長劉立榮，持股 41.4% 金立股權，已被法院凍結，市場解讀此舉恐影響金立對供應鏈的付款行為，台灣半導體廠包含聯發科 (2454-TW)、敦泰(3545-TW) 都有供貨金立晶片，兩家公司今 (16) 日對此回應表示，營運不受影響。

手機晶片聯發科強調，此為單一客戶事宜不便評論，不過此事件對財務不至造成影響。

根據手機供應鏈業者透露，台廠供貨大陸廠商，多數採用代理商交貨方式，也就是交晶片給代理商，再由代理商出貨，因此終端客戶若財務上發生問題，風險將由代理商承擔，對台廠取得貨款不會有太大影響。

另一種情形則是台廠確認收到現金款項，才交貨給陸廠客戶，此舉可確保 IC 設計廠收帳穩定，據悉聯發科就是採此方式，不過聯發科對實際收款模式低調沒有回應。

據悉，聯發科手機晶片出貨金立比重並不高，營收比重約在 5% 內，且聯發科的供貨收款模式採最保守安全原則，因此此事件並不對聯發科造成影響。

中國大陸媒體去年底時就報導，金立高層一度出事，甚至欠款歐菲光，金立當時嚴正否認，近日大陸媒體報導指出，東莞市法院已經宣判，將凍結劉立榮持有的 41.4% 股權，時間為 2 年。

金立對相關訊息僅回應，事件已進司法程序，不便進一步回應，將積極配合司法調查，並盡快解決此事。

觸控晶片廠敦泰則指出，金立營收比重已經很低，不到 1%，且公司是透過代理商出貨，採現金收付，因此對敦泰而言出貨就已收到貨款，代理商與客戶之間的問題，則由代理商處理，敦泰與金立的接觸，僅在於出貨後的後續工程支援上。