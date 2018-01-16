問世九年後 80%的比特幣已被挖出

摘要：2009 年「創世區塊」給予礦工的獎勵是 50 枚比特幣；而今天挖出新區塊的礦工酬勞已經降至 12.5 枚比特幣。中本聰設下的比特幣網路協議中，要求每「開挖」21 萬個區塊就將「挖礦」獎勵減少一半。

1 月 3 日，比特幣剛剛過完它的九歲生日。九年前的 2009 年 1 月 3 日，比特幣區塊鏈網路中誕生出了「創世區塊」 (genesis block)，也就是開天闢地的 block #0，「0 號區塊」。

而九年後的今天（1 月 13 日），中本聰最初在 2008 年白皮書中設下的 2100 萬枚比特幣供應總量，剛剛跨過「挖掘」80% 的里程碑。1680 萬枚比特幣，目前已被全球各地的比特幣「礦工」挖出，進入市場流通。

「挖礦」，其實就是利用晶片的計算能力 ("hashpower")，在比特幣全球網路的區塊中不斷進行「哈希碰撞」，比競爭對手更快地求解，以此贏得在公開賬簿上的記賬權，獲得系統獎勵的比特幣。這一不斷重複的枯燥過程，在比特幣行業被形象地稱作「挖礦」。

中本聰在設計比特幣區塊鏈網路之初所留下的供應量上限，初衷是為了讓比特幣這樣的數位加密貨幣擁有一種人為的「稀缺性」，以保證其作為流通支付手段的價值。

雖然理論仍存在爭議，但中本聰希望稀缺性會創造需求，在通過市場需求進一步助推比特幣價格的上漲。剩下的 420 萬枚比特幣被「挖出」後，每枚比特幣的價值也將達到閾值。

隨著時間的推移，比特幣產生數量將越來越少。2009 年「創世區塊」給予礦工的獎勵是 50 枚比特幣；而今天挖出新區快的礦工酬勞已經降至 12.5 枚比特幣。加上越來越多的人開始挖礦，得到比特幣的難度也大大增加。

中本聰設下的比特幣網路協議中，要求每「開挖」21 萬個區塊（總供應量的百分之一）就將「挖礦」獎勵減少一半。按照目前的全球算力，估計到 2020 年 6 月，這一「腰斬」又將發生，屆時每區塊給予的獎勵將減少至 6.25 枚比特幣。

當然這種「挖礦」進入流通市場的特點並非為所有數位貨幣所享有。有些數字加密貨幣會在推出之際放出所有的供應量，之後不再能夠通過「挖礦」「造幣」，這些幣要麼被投資者長期持有，要麼就是被炒家在市場上反覆交易。

其中一個比較顯著的例子，就是瑞波幣。瑞波幣採用的區塊鏈技術，目的是為銀行和金融機構打造可以更快、更廉價地進行銀行間交易和結算的網路。

瑞波幣官網介紹，瑞波幣可用於全球實時支付，是交易速度最快、規模化最強的數字資產。瑞波幣的支付結算僅需 4 秒鐘，以太幣需要 2 分鐘以上，比特幣超過一小時。截至 2017 年 7 月 15 日，瑞波幣每秒可持續處理交易 1500 筆，以太幣和比特幣每秒分別只能處理 15 筆和三到六筆。

過去一年中，瑞波幣的全年回報率高達 36018%。但在今天（1 月 16 日）數位貨幣市場的全線暴跌中，瑞波幣也是跌得最凶的一個，目前跌幅約 24%。

來源：coinmarketcap.com

『新聞來源／華爾街見聞』