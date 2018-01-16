路透社：中國央行副行長建議停止虛擬貨币交易

北京時間1月16日下午消息，路透社獲得的一份政府内部會議記錄顯示，中國人民銀行副行長潘功勝認為，應該禁止虛擬貨币的集中交易，同時禁止個人和企業提供相關服務。

互聯網監管者和其他政策制定者也都在上周出席此次會議。潘功勝在會上表示，政府應該繼續對虛擬貨币交易施壓，并阻止該市場的風險積聚。

潘功勝表示，國家和地方政府應該查封為虛擬貨币提供集中化交易的場所，而比特币則是規模最大的一種虛擬貨币。他們還應該禁止那些為這類貨币的集中化交易提供做市、擔保、清算服務的個人和機構，例如在線“錢包”服務提供商。

中國監管者去年禁止了ICO，關閉了國内的加密貨币交易所，并限制比特币挖礦，但加密貨币和比特币領域的活動仍然通過其他渠道展開。

“金融工作會議明确要求限制那些偏離實體經濟需求和逃避監管的‘創新’。”潘功勝說。

潘功勝還表示，政府應該封殺本土和國外網站，關閉為中國用戶提供集中化虛擬貨币交易的移動應用，并對提供虛擬貨币付費服務的平台進行處罰。他還呼籲地方政府調查那些幫助人們向海外匯出資金的服務。

中國已經成為全球最大的加密貨币挖礦來源，但潘功勝表示，政府應該采取措施禁止這種行為。他建議地方政府使用電價調節、土地使用、稅收和環保等措施引導從事這類活動的企業“有序退出”。

“與實體經濟無關的僞金融創新不應獲得支持。”他說。

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