〈房產〉今年起台北市新政「陽台補登」上馬對老公寓有利

台北屋齡 36 年以上的老舊公寓，因為早期登記制度的原因，部分可能出現陽台面積未登記的現象，台北市今年則推動新政「陽台補登」一起來，若有屋主今年申請陽台補登，將主動通知樓上樓下的鄰居一起來補登。

過去的登記方式，雖然房屋使用空間不變，但若是遇到都更或者轉售需求時，陽台補登後可以讓面積反應實際坪數，進而反應實際的房產價格，

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，陽台補登大概在 10 年前曾掀起一波風潮，當時房地產已經經歷一波漲幅，台北市的公寓價格上漲，有些人會透過陽台補登增加房屋的坪數與價格，不過屋主若自住沒有出售或參與都更的需求，陽台即使未登記也不會造成使用上的不便，因此部分屋主並未刻意主動去申請補登，若以台北市公寓平均房價一坪約 50 萬元推算，陽台坪數補登後也會反應在房價上。

2018 年台北市的地政新政就有「陽台補登」一起來，今年起北市民眾如申請陽台補登，主管機關就會主動通知樓上樓下的鄰居一起來補登，而根據內政部不動產資訊平台資料顯示，台北市屋齡 40 年以上的房子約有 26 萬戶，雖然無法準確判斷有多少老公寓的陽台未登記，但以總量來看可能還是有相當的數量。

至於陽台登記的相關法規，在中央最早有 1982 年 8 月 12 日內政部令發布的「建物測量辦法」，第 20 條第 3 款及 23 條建物竣工平面圖載有陽台、屋簷、雨遮等突出部分者，以其外緣為測繪建物平面圖的邊界，並以附屬建物辦理測量及計算面積。

曾敬德建議，民眾可比對建物測量成果圖與現況是否相符，如發現陽台並未登記，或者陽台並未有測量結果等，都可以進一步向主管機關詢問。