〈房產〉買店面當包租公 去年台北市中山區交易最活躍

房仲業者根據實價登錄資料，盤點雙北市去年 1-10 月店面交易量，其中台北市以中山區拔得頭籌，新北市則由新莊區居冠，台北市的交易前三名包括了中山區、大安區及內湖區。

永慶房產集團業管部經理謝志傑表示，利率長期維持低檔，店面是投資不動產最好的方式之一，而雙北市店面熱門交易的區域多集中在市中心區，以總價來看，台北市總價 2000-4000 萬元的店面最多人選擇，新北市則有近六成購置 2000 萬元內的店面。

由實價登錄資料觀察台北市去年 1-10 月店面交易量，分別由中山區、大安區及內湖區入榜前三名，中山區去年店面交易量約占北市的 21.2%，全市第一，約有四成的成交總價落在 2000-4000 萬之間，謝志傑認為，以熱門成交總價來看，中山區店面多落在捷運中山國小站周邊的晴光市場、錦州街的巷弄間、以及林森北路商圈也是熱門成交區域，另外北市總價最高的店面也出現在中山區，位於樂群二路上的大直豐匯，去年 4 月以總價 4.5 億成交，居北市店面之冠。

大安區店面交易量名列台北市第二，成交占比約 12.7%，主要的成交總價落在 4000-8000 萬元之間，大安區的熱門總價店面多落在東區的巷弄之中，另外在永康商圈、遠企商圈的四維路一帶、延吉街等都是店面熱門的成交區域，而北市店面總價前三名之中，大安區包辦了 2、3 名，分別坐落在羅斯福路三段及信義路三段。

店面交易量排名第三的內湖區，是市郊區中唯一入榜前三名的區域，店面交易量約占北市的 9.3%，成交總價多以 2000 萬元內為主，謝志傑表示，內湖區的熱門總價店面主要落在內湖五期的南京東路六段及新明路、近三軍總醫院的民權東路六段上，另外還有結合捷運交通優勢的店面，包括內湖站周邊成功路四段及金龍路，以及東湖站東側的康樂街一帶。

去年 1-10 月新北市店面熱門成交區域，前三名分別是新莊區、中和區及板橋區，成交占比分別為 14%、11.6%、9.4%，謝志傑表示，新北市店面熱門成交總價落在 2,000 萬元之內，其中又以新莊區的交易量居新北之冠，多分布在鴻金寶商圈後港一路、四維路、民安路，還有新莊舊市區的福樂街、中港一街、泰安街一帶，顯示早期發展成熟的區域仍受置產族青睞，另外在頭前庄重劃區的福美街、思源路巷弄間也都有店面成交。

在長期低利的環境下，存款及房貸利率都處於低檔，想要獲得穩定的收益，店面仍是置產的首選之一，謝志傑建議，購置店面時最重要的仍是考量是否為優良地段及擁有穩定人潮，如知名商圈、捷運周邊、大型社區附近都兼具地段及人潮的優勢，同時可以減少店面空置的風險，以期達到穩定收租的效益。