南北韓對話之際 習川今通話：為重啟談判創造條件

中國國家主席習近平 16 日應約與美國總統川普 (Donald Trump) 通電話，針對北韓問題，習近平指朝鮮半島形勢出現一些積極變化，各方應共同努力延續緩和勢頭，為重啟對話談判創造條件。川普則表示，願繼續加強與中國溝通協調處理北韓問題。

據央視新聞報導，習近平指出，過去的一年，中美關係總體保持穩定並取得重要進展。保持中美關係健康穩定發展，符合兩國和兩國人民利益，也是國際社會共同期待。雙方要保持高層及各級別交往，充分發揮 4 個高級別對話機制作用並適時舉辦第二輪對話。

他說，中美經貿合作給兩國人民帶來許多實實在在的利益。雙方應該採取建設性方式，通過對彼此開放市場、做大合作蛋糕，妥善解決雙方關切的經貿問題。

軍事方面要積極推進兩軍、執法、禁毒、人文、地方等合作，就重大國際和地區問題保持密切溝通協商。雙方要相向而行、相互尊重、聚焦合作，以建設性方式處理敏感問題，尊重彼此核心利益和重大關切，維護中美關係健康穩定發展勢頭。

川普表示，美方高度重視對華關係和美中合作，願同中方一道，加強高層及各級別交往，拓展務實領域合作，處理好兩國經貿中的問題，推動雙邊關係取得更大發展。

針對當前朝鮮半島局勢的看法，習近平指出朝鮮半島形勢出現一些積極變化。各方應該共同努力把來之不易的緩和勢頭延續下去，為重啟對話談判創造條件。實現朝鮮半島無核化，維護朝鮮半島和平穩定符合各方共同利益，維護國際社會在這個問題上的團結十分重要。

他說，中方願繼續同包括美方在內的國際社會一道，密切溝通、相互信任、相互尊重、加強合作，推動朝鮮半島問題朝著妥善解決的方向不斷取得進展。

川普則表示，美方重視中方在朝鮮半島問題上的重要作用，願繼續加強同中方的溝通協調。

「習川」通話之際，南北韓正如火如荼地的展開談判，雙方就北韓參加今年在南韓平昌舉行的冬奧交換意見，目前已確定北韓將派遣規模 140 人的國家級樂團「三池淵樂團」赴韓演出，地點包括首爾和江陵。南北韓亦原則上同意合組女子冰球隊，參加 2 月平昌冬奧。南北韓恢復對話，被視為朝鮮半島緊張局勢趨緩指標。

不過，在「習川」通話之前，美國再度出手暗捅中國一刀。上周五 (12 日) 美國貿易代表辦公室 ((USTR) 發佈 2017 年度智慧財產權保護報告，包括淘寶網、北京秀水在內的 9 家被列入「惡名市場」名單。川普政府去年 8 月對中國啟動「301 調查」後，淘寶網再一次被點名。

淘寶網母公司阿里巴巴 (BABA-US) 強勢回應，指「基於保護主義抬頭，阿里巴巴再次成為美國貿易代表辦公室高度政治化環境下的犧牲品」。

儘管如此，中國網友則肯定中美高層積極對話。表示「有對話總比沒對話好，原中美兩國繼續深化合作不搞對抗，和平共處」、「北韓核和薩德等問題，是中美之間不能繞開的、彼此都十分關切的核心要害的問題，中美最高層加強滿通交流非常必要」。