Carillion破產效應株連甚廣 民營外包商損失上看數億英鎊

英國內閣辦公室部長 David Lidington 警告，與破產的建築業巨頭 Carillion 合作的純私人部門交易的企業，政府只能支持 2 天。

Carillion 在 2016 年透過小型企業網路，花了 9.52 億英鎊與本地供應商建立合作關係，而這些小型企業現在正在等待是否會支付報酬。產業公會也正在試圖評估小企業的風險曝險，但坦言許多人面臨經濟困難。

英國第二大建築公司 Carillion 在英國有 2 萬名員工，週一宣布破產，債務約 15 億英鎊。Carillion 的工作包含 HS2 鐵路項目和軍事合同以至於醫院、學校和監獄的維護。

Lidington 週一表示，政府將支持公共部門的合同，但對外包商只能支持 2 天

Carillion 此前曾表示，它與許小公司簽訂外包合約，因為「我們一直致力於創造區域經濟增長和發展」。

但是小企業聯合公會 (FSB) 負責人 Mike Cherry 說，現在有成千上萬的就業機會和家庭生計面臨風險，因為這些小型企業排在債務支付的最後面；而且在去年 Carillion 延長了付款時程後情況變得更糟。

他說：「這些未付帳單可能會拖上好幾個月。」「去年 7 月，我在聽說 FSB 會員表示該公司延長付款給小型供應商的時程至 120 天後，特地寫信表達關切。」

一位不願透露姓名的會計師事務所的合夥人說，小型企業的損失上看數億英鎊。

他說：「即使是拋售資產也不足以支付高級銀行債權人的債務，更別談許多小型企業了。」

（圖取自 BBC）

代表建築業供應商的專業工程承包商負責人 Rudi Klein 說，Carillion 幾乎將所有的工作外包。政府也知道 Carillion 依靠分包商，但在知情其財務日益令人擔憂下，仍繼續提供該公司利潤豐厚的合約。

他說：「整個供應鏈將承受巨大的損失。」「可能會有許多公司面臨重大財務困境。」