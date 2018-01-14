昆山直擊！中國環保追殺令引爆台商撤離潮

撰文 / 今周刊編輯團隊

這是一份台商很無奈的告白。

這禮拜（2017 年最後一周）全昆山就兩個字：「炸鍋」了！

你一定要寫清楚，這不是針對台商的行動，幾乎所有具規模的工廠都被掃到了！你看網路上流傳的停產名單有 270 家，台商大概頂多一半，外商、陸資也很多「中獎」……，這次行動，跟政治無關。

雖然昆山市政府認為衝擊過大、（停產令）緊急喊停，但枱面下還是有手段。據我所知，所有工廠都收到了「廢棄物必須減排 50％」的行政命令。

現在新的排放標準要達到有多困難？舉一個實際例子就知道，一家做電鍍的台商，若想達到政府提出的最新標準，換算下來，總產能或許要減少 80％才有機會。

先不談新設備多少錢，光是「立刻」兩個字，你就要減產多少才達標？對第一季的產量、營收一定是有巨大直接的影響。

這次確實是水質出了很大的問題，才讓市政府出手。就像你看到的那份文件，是吳淞江幾個水質監測站的「總氮含量」、「氮化物」濃度都大超標，才直接要求鄰近的工廠都停產。

現在中國官員任期頂多 5 年一屆，想要被中央看見、被升遷，環保的分量大大提高，經濟重要性反而比以前差太多了；你招商引資多少公司、帶動多少就業、創造多少 GDP（國內生產毛額），都是以前的事，更何況那些都是前面幾任的政績，對本屆一點加分都沒有。

2016 年昆山市政府在春節前出台一個政策，要求強制減排，有人一次被罰好幾百萬人民幣，中國這種裁罰跟台灣不一樣，罰金是跟產量成正比的，但製造業的改善沒那麼快，要看到效果，作業時間至少一個月，當然接到罰單的，你過年也不用回台灣了，相關幹部自己行李整理一下，一、二月就睡在工廠。

如果一切按照政府規定，成本會變得多高？很高、算下去會吐血。現在工廠處理 1 公噸廢水，總成本大概 10 元人民幣，如果照前面那家電鍍公司的例子來講，他要做到符合標準，成本會是 60 到 70 元人民幣，有可能嗎？台灣電子廠毛利率才多少，單是環保設施一項能不能這樣投資，大家心裡有數，真的不如關一關搬家算了。

最重要的一點，昆山曾發生嚴重的工安事件（編按：2014 年中榮金屬整座廠房發生粉塵爆炸，工人死亡 146 人），你也知道，那次事件中的台幹都被重判。

這就算了，更傷的是讓台商、尤其製造業，形象真的一落千丈，後來接任的市委書記，他雖沒有明講，但台商已經是被貼標籤了，你們就是公共安全、環保不達標，長期違法……..。

隆冬，中國江蘇省昆山市難得露出陰雨連綿後久違的太陽，但天空仍是一片霧濛濛。「我很久沒看見藍色的天空了。」在昆山經營租車生意的殷思萊，談起汙濁的空氣就一肚子火，他不只對塑膠工廠製程中產生的 PM2.5（細懸浮微粒）感到憤怒，揮之不去的還有電子工廠排放的化學藥劑味道。

一紙命令 嚇呆 270 家工廠

不只是空氣，河川汙染也是。這幾年，昆山經常出現民眾到住家附近工廠前抗議的場景，讓政府不得不對工廠排放的廢棄物進行嚴格抽查與懲罰。

2017 年底，昆山突然傳出震撼台商圈與台股市場的停產風暴，昆山市政府以水汙染未能達到規範標準內，一度發文給吳淞江沿岸三個斷面所屬流域的 270 家工廠，命令這些工廠自 12 月 25 日起至 2018 年 1 月 10 日全面停產。雖然事後未執行，但也代表政策方向已明確將朝防汙執行。

就在風暴當中，今年 1 月 2 日，《今周刊》來到此次發出停產令的昆山現場，直擊台商當前所遭遇的處境。

去年 12 月底甫停產的上海中隆紙業，這裡是台灣工業用紙大廠正隆紙業在中國唯一的造紙廠，其坐落的上海康橋工業區，聚集不少傳產工廠，但中隆仍因無法達到上海市政府要求改以汽電共生的環保生產標準，決定吹熄燈號、解雇工人。

還在工廠內留守的人員說：「預計今年 7 月底就會全部清空，目前只剩下行政人員上班。」空蕩蕩的廠房內，只剩下卡車載運廢紙出來。

還在工廠內留守的人員說：「預計今年 7 月底就會全部清空，目前只剩下行政人員上班。」空蕩蕩的廠房內，只剩下卡車載運廢紙出來。

此外，在中國設廠 15 年的倫飛電腦，也沒有在這一波台商撤離潮缺席。

我們來到昆山經濟開發區內的倫飛昆山分公司，目前只有少數員工留守，一名員工表示，公司突然宣布停工，大家都很驚訝，不過，公司言明近期將召開勞資協商會議，員工只能接受，但對比對面的仁寶、隔壁的緯創，仍有不少員工進出，讓大門深鎖的倫飛電腦更顯冷清。

「昆山這次暫緩實施（停產令），只是讓台商爭取到寬限期，如能就地轉型就轉型，不能轉型就得考慮遷廠。」出身工具機鑄造業第二代的沃拉普信息科技首席顧問闕伯勳說。

「家富禁不起三遷，每搬一次廠，就會消耗一次元氣，」一家鋁合金零組件供應商娓娓道出兩年前自家的遷廠過程，他說，因為夜間施工噪音大，被附近居民抗議，最後被迫搬遷。

來源：《今周刊》 1099 期

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