【亞洲金融論壇】陳德霖：香港全球唯一中英雙語採用司法地

香港金融管理局總裁陳德霖，於1月16日亞洲金融論壇上表示，大力推銷香港優勢，其中一項是全球唯一同時採用中英雙語的司法地。

會上談及香港對國家可以扮演的角色，他介紹時至今天，中國接受外資直接投資活動，50-60%仍然是經香港進行；另一方面，中國資本走出去投資，也是50-60%經香港進行。(於2016年中國對外直接投資金額達2000億美元，佔全球直接投資規模的15%。)

陳德霖分析，中國資本選擇香港作為基地，才到海外進行投資，原因有三。第一是中港兩地位處隔鄰，擁有地理優勢；第二是香港是國家一部分，有共同的文化、語言，並有一國兩制的彈性...第三是有獨立司法制度，採用普通法，並且是全球唯一司法地同時採用中英雙語，均為法定語言，給予境內外投資者方便，能運用自己熟悉的語言進行法律訴訟。國家倡議一帶一路發展戰略，陳德霖認為香港可以繼續發揮上述優勢，為內地企業到沿線國家投資，提供金融、專業服務。

環球經濟方面，他表示環球經濟表現良好，但關注資本市場，似乎低估了地緣政治帶來的風險影響。而市場亦預期，即使美國聯儲局將利率正常化，環球仍會處於一個低通脹、低利率的環境。

文：周燕芬

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