貿易、移民條款更嚴格 歐盟對英國脫歐談判立場愈發強硬

摘要：英國脫歐談判舉步維艱，歐盟的立場更為強硬了，在最新的一份草案中，脫歐過渡協議要求英國在脫歐後近兩年時間內都需在移民、對外貿易、捕魚權等方面遵守更為嚴格的條款。

歐盟對於英國脫歐後過渡協議所持的立場開始變得更為強硬，要求英國在脫歐後近兩年時間內都需在移民、對外貿易、捕魚權等方面遵守更為嚴格的條款。

根據英國《金融時報》獲得的一份草案來看，歐盟起草的「修正版指令」讓談判的局面更為複雜，其中一些對英國來講有些政治敏感性的話題都進一步細化了。包括自由活動權的延伸條款，以及 2020 年脫歐最終期限前針對所有歐盟公民抵英的特殊身份條款。草案還顯示，在過渡期內，英國不能和歐盟以外的國家達成貿易協定，除非獲得歐盟的「授權」。

此外，英國《金融時報》報導還顯示，在東歐國家的提議下，修改版文件要求，在過渡時期內，限制英國啟用針對歐盟國家的新移民體系。這就意味著歐盟國家公民在 2021 年之前到達英國都應該享有無限期停留的待遇。

英國商界都非常渴望能夠獲得一份確定的承諾，確保其能夠在現行的歐盟法律體系下運作。根據此前的規定，英國政府需要在脫歐日期前 12 個月給出這份承諾，而目前預定的脫歐時間是 2019 年 3 月，這也就意味著留給梅政府的時間只有兩個多月了。

隨著正式脫歐日期的臨近，英國也開始與歐盟以外的其他國家陸續開展貿易關係談判。在美國退出泛太平洋貿易協定（TPP）之後，英國考慮加入這一跨區域貿易團體。此前英國貿易大臣 Liam Fox 的團隊已與澳洲、新西蘭等 TPP 成員國展開了非正式洽談。但越改越嚴的脫歐協議顯然也會給英國加入其它貿易協定製造了一些障礙。

隨著時間的推移，擺在英國政府面前的談判難度只增不減。去年底曾有消息稱，歐盟擔心英國在夏天之前拿不出清晰的貿易關係訴求方案，準備要求英國接受類似於加拿大去年與歐盟敲定的全面經濟貿易協議（CETA）框架。這將代表英國與歐盟之間 99% 的貨物沒有關稅，歐盟公司可在英國競標政府合約，反之亦然。但存在一個重要的障礙：服務貿易。與金融相關的服務業是英國的核心產業，如果不能獲得對歐盟單一市場特許准入的權利，將嚴重拖累英國經濟成長。

但也有歐盟夥伴向英國提出了「保持友誼」的方案。上周有媒體報導稱，西班牙與荷蘭兩國財長達成共識，同意聯手尋求推進「軟脫歐」，希望英國在脫歐後與歐盟保持儘可能親密的關係。有分析指出，西班牙和荷蘭，甚至加上義大利的表態，都可能為歐盟 27 個成員國保持團結增加難度，後期由於國家利益分化或造成歐盟進一步分裂。

『新聞來源／華爾街見聞』