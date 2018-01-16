中國社科院：新興經濟體仍是海外投資最具潛力目的地

路透報導，中國社科院發布的海外投資國家風險評級 2018 年報告指出，總體來看，發達經濟體的經濟基礎較好，政治風險較低，社會彈性較高，償債能力較強，整體投資風險明顯低於新興經濟體，但未來新興經濟體仍然是中國海外投資最具潛力地目的地，存在巨大的市場潛力和基礎設施的需求，也可以滿足中國對外投資中資源尋求的動機。社科院世經政所國家風險評級課題組週一發布的報告指出，值得注意的是，發達經濟體的對華關係得分進一步下降，這主要是由兩個原因引起的，一是雙邊貿易和投資依存度的下降，二是對中國企業尤其是國有背景企業的投資仍然懷有警惕，擔心中國對外直接投資會威脅東道國的國家安全。「整體來看，全球貿易放緩和投資下滑的趨勢令人不安。對新興經濟體來說，經濟基礎和政治風險與發達國家差距仍然非常明顯，政治局勢的不確定性可能會影響經濟復甦進程，進而影響直接投資的環境。」



在對華關係指標方面，排名前 10 位國家除了新興經濟體之外，只有澳洲一個發達經濟體。



同一天公布的「一帶一路」國家風險評級報告顯示，總體來講，一帶一路樣本國家中多為新興經濟體，整體的經濟基礎較為薄弱，經濟結構單一，經濟穩定性差；部分國家地緣政治複雜，政權更迭頻繁，政治風險較高；而且內部社會彈性和償債能力也較低。而新興經濟體和中國之間的雙邊關係得分高於發達經濟體，一帶一路沿線國家中新興經濟體的雙邊關係的得分比發達經濟體高出 13.3%。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』