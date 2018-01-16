史上第5大鑽石被發掘！GEMD股價漲15%

英國鑽石採礦商 Gem Diamonds (GEMD-GB) 於非洲南部莱索托 (Lesotho) 的 Letseng 礦區挖掘了一顆史上第 5 大的鑽石，大小為 910 克拉 (相當於 2 顆高爾夫球大小)。

消息傳出後，GEMD 股價上漲 15.63% 來到 93.20 英鎊。GEMD 於 2017 年共發掘了 7 顆大於 100 克拉的寶石。

GEM Diamonds 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

GEMD 於 2006 年 8 月在 Letseng 礦區就曾出土過「Lesotho Promise (萊索托諾言)」，一顆 603 克拉的鑽石。2 個月後於比利時拍賣會上便以 1230 萬美元的金額出售，相當於每克拉 2 萬美元。

Liberum Capital 分析師 Ben Davis 認為這顆 910 克拉鑽石將有望以 4000 萬美元的價格賣出。GEMD 執行長 Clifford Elphick 提道，這顆鑽石是該公司出土的最大鑽石，也使公司邁向了新的「里程牌」。此鑽石為 D 色值 IIa 種，表示氮氣相當少，有望提高售價。

每克拉價格 （美元）/ 圖：彭博

公司是否成功拍賣鑽石也是需要一點運氣。據了解，2015 年加拿大採礦商 Lucara 於非洲南部波札那 (Botswana) Karowe 礦區挖掘了「Lesedi La Rona (我們的光)」(史上第 2 大鑽石)，一顆 1110 克拉的鑽石 (猶如網球一般大小)。

然而，「我們的光」於 2016 年 6 月的拍賣會上最高買價卻只有 6100 萬美元，比賣方要求的價格低了 900 萬美元，最後於 2017 年 9 月以 5300 萬美元成交。

史上最大顆的鑽石為 1905 年南非 Pretoria 區發掘的 3106 克拉「Cullinan」，被劈成大小鑚點綴在英國皇室皇冠上。

全球前 10 大的鑽石共有 9 顆是位於非洲出土 (例外的一顆出土於印度)。