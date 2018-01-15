消息稱中國計劃打擊比特币等虛擬貨币場外集中交易

北京時間15日彭博援引知情人士消息稱，中國計劃對包括比特币在内的虛擬貨币場外集中交易進行打擊。

知情人士表示，打擊對象包括提供場外集中交易的場所和平台、為此類交易提供清算結算服務的服務商，以及為集中交易提供做市商服務的個人和機構。

同時，中國還將屏蔽國内場外集中虛擬貨币交易的網站平台，以及為國内用戶提供虛擬貨币集中交易服務的境外網站平台，并關閉其移動APP。

知情人士表示，中國正在排查境内存在虛擬貨币集中交易的商業實體。個人與個人之間小規模的場外交易目前不在禁止計劃之内。

知情人士不願具名，因信息未公開。中國央行沒有立即回復彭博新聞尋求置評的傳真。

注：中國互聯網金融安全技術專委會之前提示比特币等虛擬貨币交易風險，稱場外交易升溫。

注：2017年9月，中國央行等七部委發布公告稱，任何所謂的代币融資交易平台不得從事法定貨币與代币、“虛擬貨币”相互之間的兌換業務，不得買賣或作為中央對手方買賣代币或“虛擬貨币”，不得為代币或“虛擬貨币”提供定價、信息中介等服務。

注：知情人士2017年9月稱，中國將禁止比特币等虛擬貨币的場内交易，但中國目前沒有計劃針對比特币本身發出禁令，也沒有計劃禁止比特币在中國境内的場外交易。

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