國際3大Pay開放支援簽帳金融卡 這家銀行搶頭香

3 大國際行動支付 Apple Pay、Samsung Pay 及 Android Pay 在去（2017）年登台，原本只先開放綁定信用卡支付，現在進一步擴及簽帳金融卡。中信銀行 15 日宣布，成為國內首家全面提供簽帳金融卡支援使用 3 大國際行動支付服務的銀行業者。不過，台新銀行 12 月也已線上試辦 Apple Pay 綁定簽帳金融卡，預期其他銀行業者也很快就會跟進。

去年 3 月 Apple Pay 率先在台開通，隨後 Samsung Pay 及 Android Pay 也登台，帶動國內一波行動支付熱潮，根據金管會統計，3 大國際行動支付在台信用卡綁卡數超過 223 萬張，刷卡金額有 71.5 億元，其中 Apple Pay 目前可支援國泰世華銀行、台新銀行、中信銀行、玉山銀行、台北富邦銀行、渣打銀行、聯邦銀行等信用卡，並在去年底開放綁定簽帳金融卡，其中台新銀行 12 月 5 日宣布，取得金管會核准試辦簽帳金融卡支付業務進行線上試辦，而隨後中信銀更直接開放簽帳金融卡用於 Apple Pay。

根據金管會統計，台灣人平均每人至少有 4 張金融卡，截至 2016 年台灣晶片金融卡流通卡超過 9600 萬張，交易額超過新台幣 8 兆元，而 3 大國際行動支付除 Apple Pay 已開放綁定簽帳金融卡，中信銀行 15 日再宣布，簽帳金融卡也可綁定 Android Pay 及 Samsung Pay。

台新銀行數位金融處副總經理包國儀則表示，3 大國際行動支付主要使用族群介於 26 至 40 歲，平均每天有近萬筆交易，每筆交易金額超過新台幣 1000 元，使用場域以百貨及量販超商為主，待簽帳金融卡綁定 3 大國際行動支付正式上線，目前有布建感應式刷卡機的商店皆可使用，而台新也針對合作的收單特店，積極全面進行感應式刷卡機的布建升級，希望未來能落實手機即錢包的遠景。



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