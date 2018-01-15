摩根資管：本港投資者對市場樂觀程度回升

摩根資產管理於2017年12月5日至12月26日進行的2017年第四季度「摩根投資者信心指數」調查結果顯示，本港投資者信心指數由2016年同期的112點彈升至116點。投資者對本地市場感到樂觀，有超過七成的投資者認為2018年投資市場將比2017年更好。香港及中國內地被認為是2018年最具增長潛力的市場。另外，30%投資者預期恆生指數將會在未來6個月突破30000點。但長期的持續升勢成為投資者不安情緒的來源。摩根資產管理認為分散投資依然是保護投資組合及投資回報不受市場回調拖累的最佳方法。

摩根資產管理零售分銷業務副總裁湯志恆認為，雖然投資者目前對市場普遍持樂觀態度，但投資者對環球因素給投資策略帶來的影響仍須保持警惕。地緣政治風險以及全球經濟潛在轉弱的因素被認為是2018年首季的最大風險，同時有53%的受訪者認為美國加息對環球股市帶來負面影響。

而關於2018年市場走勢，摩根資產管理環球市場策略師周奐彤表示，2017年是回報強勁而波動性異常低的一年，預期部分正面動力將繼續延續到2018年，但投資者仍然面臨新挑戰。

摩根資產管理認為環球增長及通脹前景人對風險資產有利。股票回報是由穩健的盈利增長所帶動，而非虛浮因素如估值上漲或投資情緒。在股票市場中，歐洲、亞洲及新興市場將有較好前景；而由於地緣政治風險因素影響，韓國被認為是2018年風險最高的市場。

文：鄒舒惠

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