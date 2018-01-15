英鎊大漲別高興太早 ING：看到確切脫歐進展才算數

荷蘭國際集團 (ING) 表示，看到英鎊多頭走勢，別高興得太早，英鎊能否守住漲幅，需視脫歐進展而定；此外，預估歐元 2018 年勢必觸及 1.30。

週一 (1 月 15 日) 亞洲時段盤初，英鎊兌美元進一步擴大漲勢，並觸及 1.3741 的 2016 年 6 月以來最高水準。上週五 (12 日)，英鎊兌美元一度大漲近 1.5%，盤中最高觸及 1.3729。

英鎊兌美元走勢

FX168 財經網引述矽谷銀行高級匯市交易員 Minh Trang 表示，每次有英國脫歐進展順利的消息，英鎊都會獲得一些提振。

不過，荷蘭國際集團 (ING) 分析師 Viraj Patel 表示，英鎊需要看到英國脫歐談判取得實際的進展，支撐才能保持。Patel 說：「我們需要實質性的報告內容，再加上一份過渡協議，以及積極的英國經濟資料，才能保持英鎊在目前的水準上得到支撐。」

本週二 (1 月 16 日) 英國將公佈通貨膨脹報告。受通膨上升影響，英國在發達國家中脫穎而出，去年 11 月 CPI 漲幅超過 3%，高於 1-3% 的區間。通膨上升已導致 11 月升息，但鑒於英國退歐和經濟放緩帶來的不確定性，英國央行似乎不願再收緊貨幣政策。2017 年尾的這份重要報告如再次錄得上升，可能會迫使英國央行重新考慮。

ING：歐元 2018 年底勢必觸及 1.30。 (圖：AFP)

至於歐元，ING 表示，目前對歐元兌美元 2018 年的走勢前景維持強勁看漲偏好，更廣泛基本面看漲歐元的理由有以下 4 點：

1) 高於潛在空間的歐元區經濟增長；

2) 更大的歐洲一體化；

3) 歐元區結構化和金融性改革 -- 這也是最重要的；

4) 市場普遍低估了歐洲央行 (ECB) 貨幣政策正常化的步伐和範圍。

與此同時，歐元區短期政治風險有所緩和，加上歐元區經濟較具彈性，這也為歐元進一步走強鋪開道路。預計歐洲央行在今年夏季採取下一步政策行動，屆時歐元兌美元將交投於 1.25，預計到 2018 年底漲向 1.30。