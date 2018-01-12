〈林恩平開講〉大立光與先進光訴訟 後續有140億元民事求償

先進光 (3362-TW) 因遭大立光 (3008-TW) 控告侵權訴訟，去年 12 月 6 日由智慧財產法院判決賠償大立光 15.22 億元，此判決出爐後，雙方雖有過接觸，但並沒有進一步的結果，大立光執行長林恩平今 (12) 日指出，大立光有多方面的思考，但目前要由先進光提解決方案。而目前先進光還被大立光控告全面性官司，將以刑事附帶民事求償 140 億元。

除此一因先進光侵害大立光 8 項專利權遭判賠 15.22 億元的智慧財產權官司外，目前先進光還被大立光控告另一項全面性的侵權官司，大立光執行長林恩平說，這項官司以刑事附帶民事求償 140 億元，目前先進光已在 2015 年遭起訴，在等得進一步的法院判決結果。

林恩平表示，侵害智慧財產權在國外都被視為是一件很嚴重的事，雙方是否有可能和解或降低金額，大立光一直思考如何做，有多方面的考慮，目前沒有進一步想法，但是有關解決的辦法，仍要由先進光負起責任提出。

林恩平強調，先進光遭判賠 15.22 億元，僅是侵害 8 項專利技術的價值，主要是研發費用 6 億餘元及 8 億餘元的營業損失，並非懲罰性的賠償，若要求懲罰性賠價，則是 6 億元研發費用的 3 倍，將高達 18 億元。

針對智財權法院判先進光賠償大立光的 15.22 億元，林恩平也說，求償所得不會進入大立光公司，將運用在幫助弱勢家庭教育上。