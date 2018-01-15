各國有意加強監管 加密貨幣周日普遍下挫

上周五南韓司法部表示可能關停加密貨幣交易所後，政府其他部門努力消毒，除了強調此事尚未定案，周一政府政策協調辦公室公告，南韓會實施實名系統，強烈打擊非法加密貨幣交易，但支持區塊鏈研發投資。

據《Zero Hedge》報導，紛擾消息面中，加密貨幣周末期間普遍下挫。根據 CryptoCompare 數據，美國時間周日前 20 大貨幣中，僅 2 種貨幣上漲，其他都向下修正。

加密貨幣前兩日走勢 (圖表取自 Zero Hedge)

當然，南韓並非唯一準備強力監管加密貨幣的國家，美國財政部長 Steven Mnuchin 上周也表示，將成立工作小組，加強改善監管。另外，印尼央行則發布新聞稿，警告公民不要使用、購買與交易加密貨幣，因為這些貨幣缺乏監管、無保障，目前還有泡沫風險。

印尼央行說：「持有加密貨幣的風險很高，容易受投機影響，因為沒有相關負責機構，沒有官方行政管理機構，定價也缺少基礎資產。」

上周由於 MoneyGram 表示將在其產品中使用 Ripple Labs 的技術，帶來瑞波幣 (XRP) 強升，不過 MoneyGram 澄清，目前僅在試點項目採用。相關新聞發布後，瑞波幣周末下挫，7 天跌幅高達 40%。

比特幣周一報價 (圖表取自 coindesk)

據《coindesk》比特幣價格指數，比特幣台北時間周一上午 9:55 報 13612 美元，雖然較開盤小升 0.54%，但 24 小時仍下挫約 4.5%，7 天跌幅達 14.6%，較上個月所創近 1.9 萬美元高點，跌幅已有 3 成。以太幣相對強勢，報 1366 美元，24 小時約跌 2%，近 7 日仍有約 15% 漲幅。