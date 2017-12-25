沙國已釋放20多名涉貪官員 中東首富需支付至少60億美元

據《華爾街日報》報導，沙烏地阿拉伯政府近日已經釋放至少 20 多位涉貪嫌犯，這個跡象顯示，已經愈來愈多人願意繳交「議罪銀」，充實國庫，以換取人身自由。

另一方面，也傳出有嫌犯因不願繳錢認罪，遭到酷刑至死。《Zero Hedge》轉述《中東之眼》報導，原本在皇家警衛隊的少將 Ali Alqahtani，在 11 月初被拘留，最終在 12 月 12 日被電擊死亡，據稱家人認屍時，已經很難辨識是否為本人。

而備受矚目，一度被稱為「中東首富」的阿瓦里德 (al-Waleed bin Talal)，傳當局已經定出他的釋放條件－支付至少 60 億美元。

62 歲的阿瓦里德在彭博富豪榜 (Bloomberg Billionaires Index) 名列第 27，估身價超過 180 億美元，在花旗、蘋果及推特等公司均有大量持股。他目前正與當局商議，考慮把市值近 90 億美元，個人在沙烏地阿拉伯王國控股公司的持股放出，來支付費用。

沙烏地國王薩爾曼 (King Salman)11 月 4 日下令成立反腐委員會，指定 32 歲的薩爾曼王儲 (Mohammed bin Salman) 執行，目前已牽涉超過 200 人，包括王子、政府高官及眾多富商涉入，其中許多人被關押在利雅得西部的麗思卡爾頓 (Ritz-Carlton) 豪華酒店，被控罪名包括詐欺、洗錢與賄賂等。

當局後來同意讓涉嫌人交出部分資產，可換取自由。包括原本主要王位競爭者 Miteb bin Abdullah 在內，都在交錢後陸續獲釋，過去 1 周內被釋放的，還有前財政部長 Ibrahim al-Assaf 等人。

在油價還在 100 美元之上時，沙國經濟全面火熱，但隨著油價近年回跌，在本周早前公布的官方數據，沙國經濟出現 8 年來首度萎縮，估至少有 4% 國家補助的工作消失。

但是為了對抗伊朗，沙國在 2018 年宣布了擴張性預算，較今年增加 10%。薩爾曼王儲力推經濟改革，試圖擺脫過度依賴石油，但財政缺口仍待補足。這次反貪腐行動所帶來的收入，預計可部分補充這些支出。