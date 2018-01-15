【IPO追蹤】希瑪眼科(03309-HK)一手賺70% 部署該怎樣？

今日掛牌的希瑪眼科(03309-HK)勢成為今日市場焦點，上周五，該股在輝立和耀才暗盤分別收報4.97和4.96元，較每股招股價2.9元升最多71.38%，每手2000股帳面賺4140元。該股公開發售超額1568倍，屬今年新股超購王。

希瑪眼科除醫療概念外，「股王」騰訊(00700-HK)主席馬化騰入股亦成為該股上市「引擎」。不過，大家要留意，從基本因素衡量，希瑪招股價2.9元，市值為29億元，以去年上半年盈利2,743萬元、假設全年約6,000萬元計，市盈率已達48倍，若推升至暗盤價4.97元，市值將升至49億元，市盈率逾80倍，大家小心高追有一定風險。有證券界朋友認為投資者應「見好即收」，等待股價回落後再部會購回。

重溫去年熱爆新股表現，眾安(06060-HK)、閱文(00772-HK)、易鑫(02858-HK)以至雷蛇(01337-HK)在招股階段均見散戶熱搶，上市後股價表現「靚爆」，但短期內均見回調。

希瑪眼科與閱文同樣具馬化騰概念，閱文上市首兩個交易日內股價兩度觸及110元，較招股價55元倍翻，其後反覆回落，曾較高位跌32%至75元，至上周五收報86.05元。

網上保險商眾安有馬雲、馬化騰及馬明哲的「三馬」概念，魅力驚人，其掛牌後5個交易日內曾高見97.8元，較招股價59.7元高近64%，其後反覆回落，曾跌至65元，較高位累跌近34%，上周五收報74.3元。

「馬」這魔力不是每次都令股價在坐完「過山車」後，股價仍守於投股價之上，互聯網汽車零售交易平台易鑫有騰訊、京東及百度等股東，首日一度高見10.18元，較招股價7.7元高32%，不過即日收市升幅已收窄至5%，至上周五收6.82元，較招股價潛水逾10%。

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