【港股解碼】區塊鏈爆炒的背後，暴富刺激下的貪婪顯露無疑

全球區塊鏈爆炒

中概股迅雷前段時間風頭可謂“盛極一時”，公司依托于區塊鏈技術和雲計算，于2017年8月發布新一代智能硬件“玩客雲”，爲配合“玩客雲”，公司推出了共享計算生態下基于區塊鏈技術的原生數字貨幣——“玩客幣”，“玩客幣”推出後受市場廣泛關注。在區塊鏈技術、“玩客雲”、“玩客幣”的烘托下，市場情緒不斷發酵，迅雷公司股價不斷攀升，以2017年10月20日開盤價5.3美元每股至2017年11月24日的高點27美元每股，漲幅高達409.43%。

區塊鏈技術于美股市場熱炒之後，逐漸向國內市場傳導，A股市場區塊鏈概念熱于本周徹底爆發，五個交易日內，有三個交易日區塊鏈概念股強勢領漲，1月8日區塊鏈概念指數漲幅3.4%，1月10日漲幅升至6.8%，1月11日漲幅5.65%。

圖：整理于東方財富

市場在資本的注入下持續“狂歡”，各路投機人士入場攪動風雲，截止1月11日收盤，13支區塊鏈概念股年內漲幅超20%。眼看市場“狂歡”過了頭，證監會果斷出手，1月11日，上海證券交易所向遊久遊戲（600652—CN）遞出問詢函，認爲公司蹭區塊鏈熱點，信披存疑，要求公司對相關問題進行核實並補充披露。部分“吃瓜”公司看風向不對紛紛發聲發布澄清申明，諸如“尚未形成相關産品、尚未實現盈利、業務仍處于培育期和探索期”等，年內漲幅58%的易見股份也停牌核查。

證監會出手後，今日區塊鏈概念股呈現兩極分化走勢，安妮股份、新晨科技、愛康科技再次漲停，大部分公司股價下跌，兩極分化的走勢拖累區塊鏈概念指數，今日指數截止收盤跌1.4%，爲本周交易日內首次下跌。

前景廣闊的區塊鏈

在A股市場爆炒區塊鏈概念之時，受此情緒渲染，港股相關概念股美圖公司（01357——HK）、區塊鏈集團（00364——HK）于1月11日盤中股價分別上漲6.67%、15.38%。美股、A股、港股市場中的區塊鏈相關公司均受到熱炒，那麽這區塊鏈技術究竟是什麽？

比特幣是區塊鏈技術的第一個運用，即使連股神巴菲特也于近期表示數字貨幣將以一個悲慘的結局告終，但區塊鏈技術卻是受市場廣泛認可的一種新興技術。簡單了說，區塊鏈技術是一種全民參與記賬的方式，所有系統背後都有一個數據庫，數據庫就是一個大賬本，每個人都能在裏面各自記各自的賬。區塊鏈技術，最大的特點爲去中心化，沒有中心化的中介機構存在，讓所有的賬目都通過預先設定的程序自動運行，且每個人有相同的賬本，記賬過程公開透明，在大大降低成本的同時，效率能得到大幅提高。

區塊鏈也有狹義和廣義之分，狹義的區塊鏈僅僅涉及到數據存儲技術，比如基于區塊鏈技術的共享雲，與一般的共享雲相比，區塊鏈技術共享雲能提供一些去中心化的雲存儲方案，更具隱私、安全的保障。廣義的區塊鏈技術，必須包含點對點網絡設計、加密技術應用、分布式算法的實現、數據存儲技術的使用等四個方面。

區塊鏈有助于建立非人格化的信任，爲演變出新型的數字經濟和網絡秩序提供一種可能，信任是最重要的社會資本，由理念、規則、法律治理等長期積累而成。由算法建立而起的信任，在誠信度不高、金融風險高的經濟環境中有著非常廣泛的應用場景，從某種意義上來說，是爲互聯網金融的健康發展打開新的大門。更令人興奮的是，區塊鏈的應用不只局限于金融，只要以信任爲基礎的交易都能讓區塊鏈技術融入其中，給互聯網帶來新的秩序，誇張點說，區塊鏈技術擁有無限可能。

貪婪下的市場

據QYR數據顯示，2016年全球區塊鏈技術市場估值爲2.28億美元，預計2017年至2023年間將會增長到54.3億美元，未來6年預期增幅超過2000%，以中國爲代表的亞洲市場有很大機會實現全球最高的年複合增長率。可以看出，區塊鏈技術在接下來的幾年中將成井噴式發展，前景可期。

但筆者不得不承認，即使區塊鏈技術有著很大的市場前景，但目前市場對于區塊鏈技術的炒作投機性質占比更大，A股市場更是在資金的帶動下盲目跟從。這也與之前瘋漲的比特幣有一定關系，比特幣作爲區塊鏈技術的第一個應用，誇張的漲幅及暴富的神話讓衆多投機者“瘋狂”，這種扭曲的情緒帶入到對區塊鏈技術的臆想之中；其次，目前的區塊鏈技術仍然處于一個早期階段，不僅尚未形成統一的技術標准，各種技術方案還在快速的發展之中，相關技術的不夠成熟爲投機分子孕育了瘋狂投機的“溫床”。

對于區塊鏈技術，筆者看好其前景，以擁抱的態度對之，並會積極把握其中的投資機會，但目前支撐區塊鏈概念相關公司股價上漲的原因早已不是其前景的廣闊，而是暴富刺激下人性的貪婪，這個市場，是該冷一冷了。

■ 作者：楊世宏

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